Fotografering i en tidsalder for kunstig intelligens

Forrige måned bestemte en amatørfotograf med kallenavnet «Ibreakphotos» seg for å gjennomføre et eksperiment på sin Samsung-smarttelefon for å finne ut hvordan «Space Zoom»-funksjonen som ble lansert i 2020 faktisk fungerer.

Justerer belysningen, gjør bakgrunnen uskarp, intensiverer utseendet: kunstig intelligens, fotografer kan gjøre alt når det kommer til retusjering… uten at brukeren er klar over det, takket være funksjonene i smarttelefoner.

«Jeg vil ikke si at jeg er glad for å bruke AI i kameraer, men jeg har det bra så lenge det er klart hva hver prosesseringskanal faktisk gjør,» sa «Ibreakphotos» til AFP, og ba om å ikke bruke den virkelige. Navn.

– ikke «menneskelig utseende» –

Men AI-debatten er ikke begrenset til amatører på diskusjonsfora: profesjonelle organisasjoner slår alarm.

Ifølge Michael Pritchard fra Storbritannias Royal Society of Photography, enten det er kameraer eller programvare som Photoshop, er industrien full av kunstig intelligens. «Denne automatiseringen visker i økende grad ut linjene mellom et fotografi og et kunstverk,» sa han til AFP.

Arten av AI er forskjellig fra tidligere oppfinnelser fordi teknologien kan lære og bidra med nye ting utover det som registreres av en film eller sensor. Dette åpner for perspektiver, men også «fundamentale utfordringer for å redefinere hva et fotografi er og hvor +ekte+ et fotografi er», legger han til.

Det som derimot bekymrer profesjonelle fotografer mest, er utviklingen av AI-verktøy som lager helt nye bilder fra tekst, som DALL-E 2, Midjourney (nylig brukt til et viralt bilde av pavens dunjakke) og Standard Spread.

«Det er ikke forfatterens arbeid» og «i mange tilfeller er det basert på bruk av opplæringsdatasett fra ulisensierte verk», bemerker Nick Dunmoor, medlem av Society of British Photographers, et fenomen som allerede har ført til søksmål. I Amerika og Europa.

Jose Avery, den amerikanske amatørfotografen som nylig imponerte tusenvis ved å legge ut fantastiske portretter laget med Midjourney på Instagram, påpeker ikke at bildene hans tar timer å lage.

Han mener at «AI ikke vil forårsake fotografiets død». En spådom delt av Michael Pritchard minner om at fotografering har vart fra daguerreotypi til den digitale tidsalderen og at fotografer alltid har omfavnet teknologiske utfordringer.