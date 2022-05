Fotorealistisk kunstverk for Pokémon TCG Pokémon GO-utvidelsen

I det spesielle samarbeidet inspirert av applikasjonen Pokémon GO med samlekortspillet, spillere vil kunne bruke bildekort med fotorealistiske representasjoner og hvis spillscenarier er inspirert av mobilspill. På noen kart ser det ut til at Pokémon har sklidd inn i den virkelige verden, som Pikachu som går med sin trener og Snorlax som tar en lur på en veranda. Andre kort inneholder Pokémon i scener fra mobilspillet, for eksempel Blissful som forsvarer en Arena og Capumain som unnviker en Poké Ball.

I tillegg gjenstander og karakterer fra verden av Pokémon GO de er representert som trenerkort, som PokéStop som et stadionkort og Mod Decoy som et elementkort, samt lagkapteinene Spark, Blanche og Candela som supporterkort.

Utvidelsen Pokémon GO Pokémon TCG vil være tilgjengelig på følgende produkter, som vil bli utgitt over hele verden i deltakende butikker 1. maiAhem juli 2022; Senere utgivelser er også planlagt. Produktene vil inneholde unike kampanjekort, inkludert de mektige Pokémon-V og Pokémon-VSTAR med en enorm innvirkning på Pokémon TCG-kamper.