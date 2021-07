Fotspor av Finland og Van der Poyle

* For første gang foregår verdens nordlig outsourcing ut av Norge og fullfører den andre fasen i Kilbisjarvi, Finland.

* De to første dagene vil gi sprinterne muligheten til å vise sin styrke. Den generelle klassifiseringen vil deretter avgjøres i helgetappene, som kulminerer med toppmøtet i Mulselv lørdag og klatrer linjen på Horstat søndag.

Norges arktiske løp: (23. juli 2021) Norwegian Arctic Race er et arrangement som folk vil savne dypt i 2020. De som liker den fantastiske naturen så vel som sykkeleksperter, har en spesiell lidenskap for nordlig sykkelritt. Siden 2013 har sprint finish – popularisert i Skandinavia av åpningsutgaven vinner Thor Hushod og har vært en racingambassadør – gledet fansen ved å levere uforutsigbare løp på Panchi og Hilltop finalen. Av de syv utgavene er Alexander Christoph, Steven Cruisewijk, Sam Bennett, Sylvan Dillier, Raine Torreme, Danny von Poppel, Gianni Mascon, John DeKencolp, Dylan Dunes, Matthew von Der Boyle, Bryan Coke og mange flere ervervet. Noen av dem er blitt myndige før de går videre til ytterligere seire i Norges arktiske løp. Spenning varer ofte til dødsøyeblikket. For to år siden var den generelle klassifiseringen fremdeles uklar da de første rytterne krysset målstreken på den siste etappen. Til slutt vant den kasakhiske rytteren Alexei Lutchenko med en andre sammenlagt, foran den franske nasjonale mesteren Warren Barquila. Andre steder, hvis allmennheten fremdeles ikke vet hva Cyclo-Cross Prodigy Matthew van der Boyle klarte å oppnå i racerløp, vil filmene som ble sendt på Arctic Race of Norway bli sendt globalt i 2018 og 2019. Den første uken i Tour de France 2021.

De første tre seirene til Van der Boyle fant sted i Kirkenes, nær Russland. For første gang i sine åtte utgaver vil Norges Arctic Race krysse en grense til den sekundære finishen i Finland. For første gang starter arrangementet i Troms, Nord-Norges beste by, og den endelige destinasjonen for 2014 og 2017-utgavene. Den første fasen torsdag 5. august tar førere østover for å fullføre en syklus før de drar inn til byen. Rytterne vil deretter gjøre tre runder for 8,6 km runde. 2,5 km En blandet stigning å gå (utvider Pelton før han kommer i mål, hvor den suksessrike rytteren vil skrive navnet sitt sammen med Alexander Christoph og Dylan Tunes i historiebøkene. Tidligere vinnere på trommer.

Den andre dagen av løpet vil Arctic Race besøke Nortgospot for første gang. Den første dagen tar rytterne ut på åpningsreisen til Arctic Race utenfor Norge, som dekker de siste 12 km. Finner sted i Finland. Tidligere på scenen ville rytterne hoppe over Storfjord før de gikk inn i en dal som klatret bratt i en høyde på 500 meter over Gilbisjarvi. Til tross for de fire forskjellige stigningene, bør dette 177,6 km-nivået være en for sprinterne, så lenge vinden driver splittene i Beloton.

På den tredje dagen vil Dijo Wu ha en lek om det. Den 184,5 km lange ruten som er planlagt for tredje etappe, fra Finnesse til Mulselv, er nesten identisk med ruten som ble gjennomført under den tredje utgaven av løpet 15. august 2015. Den eneste forskjellen er at fire år før den vellykkede løslatelsen av Ben Hermans fra Belgia, vil Benloton kjøre i motsatt retning for første gang på Senja Island. Innen 2021 vil disse Queen Level Riders tilby fem muligheter til å samle klatrepunkter, inkludert den siste klatringen til toppen på Melselvin Ski Resort (3,8 km på 7,8%). Kampen om offentlige klassifiseringssteder skal spilles på stigningene som fører til “Alpine Village”.

Publikum kan se at den siste etappen av Tour de France ikke er noe annet enn en spasertur i parken for deltakerne, for ikke å nevne det arktiske løpet. Den fjerde etappen, løpet på 163,3 km mellom Krattangan og Horstot, er laget for å passe til hullene. Krattangan ønsker løpet velkommen for første gang. I løpet av den fantastiske kulissen til Fjords, vil første del av siste etappe se rytterne se tre forskjellige stigninger. Løpet avsluttes med en 8,4 km runde på Horstat, som også var rammen for klimaks for den første utgaven av løpet, som ble vunnet av den lokale favoritten Thor Hushovd. Landsmann Alexander Christoph vinner første etappe der i 2015. Før 2021-vinneren kan bevise sin styrke på en endelig kurve, må han lykkes med å forhandle tre stigninger på Novolan-fjellet (5 km til 2 km). Til målstreken.

Stien til Norges arktiske løp i 2021:

* Torsdag 5. august Nivå 1: Trikker – Trikker, 142,4 km.

* Fredag ​​6. august, nivå 2: Nordkospotn – Storfjord / Gilbizjarvi, 177,6 km.

* Lørdag 7. august, nivå 3: Finness – Mulselv, 184,5 km.

* Søndag 8. august, nivå 4: Gradangan – Horstad, 163,5 km.