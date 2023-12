Fourniret-sakene: Rettsdommeren beskriver rettssaken hans

Han krediterer «teamarbeidet» som gjorde det mulig å løse disse tre «kalde sakene» (eller uløste straffesakene). «Jeg hadde ideen om å være dirigent for et orkester bestående av artister, og med kunstneriske mennesker kan du gjøre mange ting,» sa han og berømmet arbeidet til etterforskere og militæret i utgravningen.

«Jeg fikk henne til å gå, og det var utilgivelig,» innrømmer Monique Oliver under sin første rettssak

«Dette viser at et dedikert team kan løse disse sakene,» sa han etter å ha lest uttalelsene til Monique Olivier og Michel Fournieret i retten, som var i stand til å samles i tre saker som ble prøvd i Nanterre siden 28. november.

Sendt til Paris Judicial Court siden januar 2012, ble han arrestert seks måneder senere i sakene til Tomez og Parrish, og deretter i 2019 i saken til Estelle Moussin.

Judge beundrer paret hun danner med kontoristen sin, Valerie Dubey. Sistnevnte var i stand til å fordype seg i filen i tre år for å finne elementer for å «mate undersøkelsene». Magistraten husket at fru Dubey også hadde ideen om å «opprette et senter dedikert til disse uløste filene». Dette ble gjort i mars 2022, da Keris opprettet «cold case»-avdelingen som for tiden koordinerer Nanterre-domstolen.

For å forberede undersøkelsene stolte dommeren på arbeidet til psykokriminologer fra gendarmeriet, «profilers», ved å bruke det engelske uttrykket, legger han til.

Monique Oliver under rettssaken: «Jeg kjenner alle fakta»

Dette er fordi, som Monique Olivier og Michel Fournieret sa det, «mennesker har sine særegenheter, men også forskjellige og mer komplekse personligheter» som må forstås for å kunne stille spørsmål ved dem.

Fru Keris var i stand til å vinne deres tillit, forklarte hun, spesielt ved å spørre ham om Michel Fournierets liv, hans karriere og hans interesser. Monique Olivier ønsket bare å bli avhørt av fru Kerris, og ba henne «være positiv».

Etter rettsdommerens syn, hvis de to var «uforståelige», var Monique Olivier, til tross for hennes «trappesinn», «pålitelig» i sine uttalelser, og ga kun sparsomme tilståelser.

Dommeren, som angret på at han ikke klarte å finne likene til Estelle Moussin og Marie-Angel Tomez, understreket samvittigheten hans og sa «han trenger tid til å løslates».