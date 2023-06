Fra 1. juli kan flyreiser kanselleres … på grunn av 5G

Hvis du reiser til og fra USA rundt 1. juli, er det en sjanse for at flyet ditt kan bli forsinket. Faktisk er dette datoen landet valgte å gjøre implementering av moderne høydemålere obligatorisk i enhetene, for å unngå problemer på grunn av 5G.

Fly og 5G blander seg ikke nødvendigvis godt … faktisk kan nettverket forårsake forstyrrelser med enkelte høydemålere, spesielt på eldre modeller. Dette er grunnen til at enheter gradvis oppdateres med moderne maskinvare.

I USA ble det uansett tatt avgjørelsen om å begrense enheter som ennå ikke er oppdatert. De vil ikke kunne lande under visse siktforhold fra og med 1. juli.

En sikkerhetsbeslutning som imidlertid kan påvirke visse flyvninger, Som rapportert av The Wall Street Journal, da mellom 20 og 35 % av flyene som flyr på, til eller fra amerikansk jord ennå ikke er oppgradert. Så fra juli kan vi forvente å se noen fly tvunget til å sirkle rundt flyplasser mens de venter på tillatelse til å lande, eller til og med bli omdirigert. Andre flyvninger kan ikke ta av hvis forholdene på destinasjonen ikke er ideelle.

Heldigvis bør valget av juli, solrik, gjøre det mulig å redusere brudd. Bortsett fra, selvfølgelig, hvis branner fortsetter å herje det amerikanske hjemlandet, noe som dessverre er sannsynlig.

En funksjon som også oppdaterer plikten til å slå av smarttelefonen din, hvis den har 5G, på flyet, i hvert fall mens du venter på at hele flyflåten skal oppdateres.

Dessverre treg utvikling, ettersom amerikanske selskaper har falt bak tidsfrister fastsatt av den føderale staten, på grunn av problemer med forsyningskjeder. Og dette er når landet nærmer seg en ferieperiode som allerede burde vise seg å være spesielt travel.

