Fra best til verst: Vi testet gløggen fra Plaisirs d’Hiver

delegasjon fra La DH Testet fra gløgg fra det største julemarkedet i landet.

Fra Saint Catherine til børsen via De Brouckère, velkommen til et paradisstuderer vinTradisjonell, hvit, med amaretto… Skjemte vinelskere er bortskjemte med valg i vinterlandskapet i Brussel.

Fra den bitre sylteagurken til vermouthen til de store bartenderne, fra industriproduktet helt enkelt i en stekepanne til den sanne tradisjonelle oppskriften, produktene som tilbys er av svært ujevn kvalitet. Mot uniformerte krus og sjarmerende hytter som ligner to dråper vann, spiller barnevognen russisk rulett ved å velge sin rødlige drink. Og først når han smaker det brenner leppene hans, utbryter han: “Du graver en due”, hvor “Hei, utmerket”.

Prisene er ganske ensartede i hovedstaden: 3 euro for de fleste, 3,5 euro eller 4 euro for andre eller hvis en eller annen alkoholholdig drikk er tilsatt.

For å hjelpe leserne med å gjøre et godt valg, lage siste timen Fra hans person og dro til julemarkedet i Brussel for å teste de forskjellige vinene som tilbys ved hjelp av et rangeringsnett som tar hensyn til smaken av hytten og autentisiteten, utseendet og atmosfæren til hytten. Det var flere dager, og derfor var flere “CST-armbånd” nødvendig for å se gjennom dusinvis av Winter Wonders-standene.