Fra en kalkulatorprogrammering til en aktivistprofessor for likestilling

Hvis du spør Leticia Zacheri hva hun er interessert i informatikk som ung kvinne, har hun to klare svar: Det første er byen Pisa i Italia hvor hun ble født. Her bygde ingeniører den første hjemmelagde datamaskinen i Italia, støttet av gründeren Adriano Olivetti.

Den andre var en matematikklærer, 16 år gammel, som lærte hvordan man programmerte en enkel bærbar Texas Instruments-kalkulator. Dette var en viktig milepæl, og hun husket til og med modellnummeret på den lille motoren, TI-57.

“Gjennom årene har jeg reflektert mye over denne turen,” sa Jacheri. Men hun har gjort mer enn bare å reflektere. I flere tiår har NDNU vært professor i informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og førsteamanuensis ved UIT II ved Norges arktiske universitet.

Fredag ​​ble Zacheri kåret til 2021-vinneren av den norske Oda-prisen, som anerkjenner eksepsjonelle kvinner som har gitt konkrete bidrag til å styrke mangfoldet i teknologibransjen.

“Leticia Zacheri er en fremragende professor og rollemodell. Hun inspirerer kvinnelige lærere og unge teknologientusiaster til å ta affære gjennom sitt arbeid innen utdanning og informatikk,” skrev dommerne. “Leticia er motivert for å lede denne endringen, og hun er anerkjent for sin evne til å trene andre kvinner til å få store muligheter.”

Den ideelle organisasjonen, som har mer enn 10 000 medlemmer og støttes av 50 forskjellige forretningspartnere, sier prisvinnerne er “gode ambassadører for ODAs verdier: inspirasjon, mot, kraft og lidenskap.”

Zacheris utdannelse var ved universitetet i Pisa, hvor han oppnådde en mastergrad i kommunikasjon, og halvparten av medstudentene var kvinner. I 1989 var en av forløperne til NDNU, NDH.

“Mange av professorene, i det minste ungdommene, var kvinner,” sa hun.

Da hun jobbet for NDNU i 1997, fant hun et universitet som ønsket å forbedre kjønnsmangfoldet, og satte opp flere programmer for å sikre at flere kvinner ble ønsket velkommen på teknologirelaterte felt.

“NDNU uttalte klare mål og utnevnte en konsulent for likestilling som jobbet heltid for likestilling i utdanningen,” sa han. “NDNU startet prosjekter som The Girl Project Ada, som har blitt drevet av mange fremragende prosjektledere og en generasjon kvinnelige studenter i over 20 år.”

Ada-programmet rekrutterer kvinnelige studenter til kurs i informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk og roboter, elektronisk systemdesign og innovasjon, og informasjon og matematikk. Videregående jenter har en tidlig tilnærming til nettverk og sørger for at jenter som blir akseptert i et av disse utdanningsfeltene, ikke slutter.

Jacheri har vært involvert i arbeidet med å øke mangfoldet innen teknologi, inkludert ITUN-prosjektet, Norsk forskningsråd og NTNU, Trondheim ACM in Women in Computing Chapter, European Network for Gender Equality (Eugene) 38 “Code Trail (Codelipa) “der deltakere fra land og unge lærer om programmering.

Alle disse anstrengelsene ga resultater.

“Antallet kvinnelige studenter i mitt eget informatikkfelt har økt fra 6% på slutten av 1990-tallet til 30% i grunnstudenter og 50% de siste årene som doktorgradsstudenter,” sa Jacheri.

Over hele Europa er dette tallet mindre oppmuntrende, sa han. Det europeiske forskningsprogrammet han leder, EUGAIN, viser at mer enn 80% av studentene i kommunikasjon er menn; Når det gjelder doktorgradsstudier fra nesten alle få europeiske land, er mindre enn 25% av kandidatene fra IKT-programmer kvinner.

Zacheri sa at det er viktig at samfunnet inkluderer kvinner i alle forskningsområder, men spesielt vitenskap og teknologi, fordi det gjør en forskjell i folks liv.

“Mitt forskningstema er programvareteknikk. Hvis målet er å tilby livsforbedrende programvare til alle i samfunnet, bør alle være involvert i å lage programvarekrav og implementere, teste og bruke programvare,” sa han. “Innen teknologi er det mange eksempler på teknologi som gir løsninger for menn som ikke jobber for kvinner. Vi endrer dette.”

Zacheris egen forskning fokuserer for tiden på hvordan man kan endre IT-prosesser for å inkludere flere kvinner.

“Å gjøre utviklingsprosesser mer inkluderende vil føre til mer inkluderende og kraftige programvareprodukter,” sa han.

Selv om Norge har gjort fremskritt i å oppnå målet om å ha 40 prosent av IT-arbeidere i arbeidsstyrken, sier Jacheri at mer arbeid må gjøres i det adopterte landet og internasjonalt. To store forskningsprosjekter, iTunes og Eugene, et prosjekt på europeisk nivå, skal hjelpe.

“Vi må sammenligne, kompilere og evaluere arbeidet vi gjør i forskjellige land for å sammenligne og kontrastere effektive verktøy for å øke prosessen med innlemmelse i datavitenskap,” sa han. “I det minste er en del av planen min å returnere til Italia for en god utdannelse og en god start på livet. Jeg er veldig heldig som får det.”

