Fra Fabian Carrot, pluss Belly Law: “Jeg ville ha laget filmer hvis jeg hadde sovet”

Det er tid for selvtillit i settet I JordanJordan Deluxe Show på vegne av Tele-fritid. Torsdag var gjesten hans ingen ringere enn Fabian Karat, som spilte Samia Nasri lenge i serien. Fortsatt vakkert liv Og fant veien på TV. Den 42 år gamle komikeren har fortalt hvordan filmtroen hans ble knust over natten av en uakseptabel oppførsel. “Beste franske regissør” Hun ga ham imidlertid ikke navn. “Hvis jeg sov, hadde jeg laget en film. Hvis jeg er avhengig, hvis jeg har sovet, er jeg allerede på kino … bortsett fra at jeg ikke gjør det, det tar tid” . Hun trodde på det som hadde skjedd med henne. “Han (tvilsom direktør, red.anm.) ringte meg og fortalte at han ville se hva jeg gjør foran en skjerm. Plutselig er det kaldt for ham, du må gå til hotellet hans. Han sier: Nei, nei, kom opp. Jeg går opp, jeg er i døråpningen, døren er åpen. Hun skjøt ikke. “Filmen kom ut, men den kom ut uten meg”.

“Jeg gikk glipp av mange ting, men jeg kan se meg selv i speilet”, Hun endte opp med å gjette valget sitt til slutten.