Fra Google Doc til Office, AI forstyrrer kontorautomatisering

Google og Microsoft lover å spare verdifull funksjonstid med disse virtuelle assistentene.

Lag en Power Point fra et Word-dokument på sekunder. Få et sammendrag av de viktigste punktene i en endeløs kjede av e-poster. Ha et skriftlig sammendrag av en videokonferanse. Endre tonen i en e-post med et klikk. Lag en pressemelding eller stillingsbeskrivelse på et øyeblikk. Forvandle et regneark til relevant grafikk når du ikke mestrer finessene i Excel… Drømmen til mange ledere og kontoransatte er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Microsoft og Google kunngjorde denne uken at deres Microsoft 365 og Google Workspace kontorsuiter snart vil inneholde generativ kunstig intelligens (AI), en teknologi populært av ChatGPT. Det uttalte målet er å spare verdifull tid for administrative ansatte: de trenger bare å skrive instruksjonene sine uten å måtte manipulere menyer og undermenyer. «Jeg tror at denne nye generasjonen AI vil føre til en økning i forretningsproduktiviteten»