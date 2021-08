Romelu Lukaku gjør den første delen av sin medisinkarriere i Chelsea i Italia etter å ha signert en rekordavtale på 97 97,5 millioner euro (115 millioner euro) for å signere spissen igjen fra Inter Milan.

Medisin finner sted i Milano, mens Paperwork Club er sammen med advokater, og den formaliserte Lukaku forventes å signere en femårig avtale.

Inter har tidligere avvist Chelseas innrømmelser til Belgium International, med den andre verdien på 85 millioner euro (100 millioner euro) og venstrebacken Marcos Alonso.

Lukaku forlot Chelsea etter bare 15 opptredener på Stamford Bridge fra Anderlecht 28. august 2014.

Lukaku, en av Europas beste spisser, scoret 87 mål på 166 kamper for Everton mellom 2014 og 2017 og fant nettet 96 ganger 42 ganger på sine to år i Manchester United før han signerte Inter i 2019.

Han scoret 24 mål i Serie A forrige sesong, og hjalp Inter til sitt første Scudeto på 11 år.

Lukaku scoret fire mål for Belgia i Euro 2020 da landet hans gikk videre til kvartfinalen



Tuchel: Vi leter etter Lukaku -profilen

Chelsea -hovedtrener Thomas hertuginne Lucas har vært motvillig til å signere en avtale, men Olivier Giroud har insistert på at del 9 av klubbens ønske om å styrke seg etter å ha forlatt klubben. Bli med AC Milan.

“Vi mistet Olivier Grout, som spilte en nøkkelrolle i klubben,” sa Tuchel Sky Sports. “Han vil spille med et mål i ryggen, fange ballene, gjøre plass til Werner, Howarts og Pulisic; han er klar til å kjempe fysisk med forsvarerne.

Chelsea ser etter 9. plass etter at Alvier Giroud forlater klubben



“Dette er en profil som ikke er på laget vårt akkurat nå, og som vi ser etter. Dette er ikke det riktige tidspunktet for å snakke om navn fordi vi ennå ikke har signert noen, og vi vil vise all respekt til andre klubber.

– Romelu er som Holland i Dortmund, Lewandowski i Bayern, Harry Kane i Tottenham, han vil score og han er i boksen. [Tuchel describing Lukaku as a ‘fantastic player’] Det er lett å gjenta for enhver trener i verden.

“Men [his] Dette er profilen vi leter etter, og vi vil gjøre vårt beste hvis vi kan overbevise agenter og klubber.

Touchel understreket også behovet for forbedringer etter “store signeringer” fra Jack Greelish til Manchester City og Jaden Sancho til Manchester United.

“De er store undertegnere, og vi prøver å forbedre laget; samtidig gir vi vårt fulle potensial til gutta vi har – målet vårt er å forbedre laget vi har,” la Tuchel til.

Inter -fans protesterer mot eiere – “Zhang, tiden er ute”

Inter kommer til å kutte lønnen i sommer, og den tittellvinnende manageren Antonio Conte forlot klubben i mai, blant bekymringer for planene om å redusere budsjettet.

Lukaku ble ikke involvert da Inter vant 2-0 i en vennskap i Burma søndag kveld-en kamp som så langvarig motstand mot klubbens kinesiske eiere over planlagt salg og en generell kostnadsbesparende strategi.

Lukaku ser ut til å komme tilbake til Stamford Bridge 10 år etter at han første gang signerte for Chelsea



President Steven Zhang ble rasende over bannere som sa “Stong, time is up” og “Zhang, if you want to save Inter, you must leave”.

Chelsea er opptatt av å signere på senteret i verdensklasse under overgangsvinduet, og Borussia Dortmunds Earling Holland Blues er et annet interessemål.

I mellomtiden, når Lukaku forlater San Siro, er Inter Milan i samtaler om å signere Roma-spissen Edin Dzeko og signere en toårig avtale med Bosnia-Hercegovina International.

Inter ønsker å signere to spiss for å erstatte Lukaku, og et av de andre målene er Atlantas Colombia -internasjonale Duan Zapada.

Hvis Atlanta selger Zapada, vil de prøve å signere Tommy Abraham fra Chelsea.

