Fra Island – Island returnerer vaksiner til Norge

Helsedepartementet fortalte nylig RÚV nyhetsbyrå at Island må sende 16 000 doser AstraZeneca til Norge innen utgangen av juni.

Forsendelse av vaksiner til Norge

Norge har ikke brukt AstraZeneca siden mars etter at nasjonen kunngjorde at de ville trekke AstraZeneca ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risikoen for sjeldne blodpropper. Island fortsatte imidlertid å bruke vaksinen da 16 000 doser ble lånt fra Norge i slutten av april for ytterligere å styrke Islands vaksinasjonsplan. Departementet kunngjorde at de måtte returnere disse dosene til Norge i slutten av denne måneden, “med mindre annet er avtalt”.

Uoverensstemmelser med AstraZeneca

Mot slutten av mai hadde Island mottatt 17 000 doser AstraZeneca, og ytterligere 7 000 forventes å komme denne måneden. Den stadig skiftende leveringsplanen og mangel på informasjon har gjort den planlagte distribusjonen av denne vaksinen vanskelig for helsemyndighetene. Nå har fokus skiftet til å fullvaksinere de som allerede har fått startdosen med AstraZeneca først.

For å bekjempe avvikene, har departementet bedt om bekreftelse fra legemiddelfirmaet om de etablerte leveringsplanene, og bemerket at “selskapet hadde produksjonsvansker i begynnelsen og ingen andre forklaringer er mottatt.” Hvis ytterligere komplikasjoner kommer, forklarer sjef-epidemiologen, Þórólfur Guðnason, at de som ikke kan motta sin andre injeksjon av AstraZeneca, sannsynligvis vil bli erstattet av Pfizer for å være fullvaksinert mot viruset.

