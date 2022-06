Fra Kina til Norge står geopolitikken til russisk gass i brann

Den russiske invasjonen av Ukraina har bekreftet sitt potensial som en strategisk ressurs av geopolitisk betydning. Hvis EU eller Russland suspenderer eller reduserer handel, eller krigsoperasjoner ødelegger infrastruktur, kan det forårsake forsyningsavbrudd.

I dag, EU og Russland er gjensidig avhengige av kjøp og salg av gass. Det er vanskelig for den ene parten å bryte helt fra den andre, det vil i hvert fall ta tid. Når det gjelder Russland, står olje og gass for hoveddelen av eksporten og statens inntekter. Ifølge EU spiller Russland en nøkkelrolle i å sikre gassimport og -forsyninger. Russland er avhengig av disse inntektene fordi EU er avhengig av russisk gass. Og vil ta tid for enhver justering.

Flytende naturgass, et nytt kort å spille

Energimessig er filmen blandet i EU. I Øst-Europa har skjevheten lenge vært asymmetrisk. Tidligere kommunistiske land har alltid fryktet Russlands avhengighet av gass. I Vest-Europa har distribusjonene fra andre kilder, som Norge og Algerie gassrørledninger og flytende naturgass (LNG), også blitt mer diversifisert.

Imidlertid merkes de kostbare effektene av krisen på naturgassmarkedet i hele Europa og til dels over hele verden. LNG-eksport knytter europeiske gasspriser til kinesiske og asiatiske markeder. Rundt tjue LNG-eksportører kan nå nå Europa. Spesielt, fra å være en gassimportør, har USA blitt verdens ledende LNG-eksportør. Ukraina-krisen har generelt kommet på toppen av et stramt globalt energimarked og prisene stiger.

Straffe Russland for ikke å skyte deg i beinet

Vestlige sanksjoner vil neppe endre den offensive kampanjen til Russlands president Vladimir Putin og hans russiske elite mot Ukraina, men de er de siste gjenværende alternativene i verktøykassen for å unngå en direkte militær konfrontasjon. Samtidig kompliserer den gjensidige makten mellom EU og Russland sanksjoner mellom regjeringsvennlige partier og begrenser muligheten for å straffe hverandre uten å skyte mot hverandre.

På sikt kan situasjonen endre seg. Takket være energisparing, økende interesse for utplassering av fornybar energi som vind og sollys og hydrogenløsninger og den potensielle kjernefysiske renessansen, EU Kan ikke stole på russisk energi.

Nokia for kinesisk-russisk forsoning?

Russland er også på vei til å diversifisere sin eksportportefølje. Kina er allerede Russlands største importør av naturgass, men det vil ta mer tid og investeringer for alle EU-land å nå samme nivå av russisk eksport.

I tillegg til bilaterale effekter har sanksjoner også bredere geopolitiske implikasjoner. Sammen med handelskrigen med Kina forener de Kina og Russland, og gjør dem til privilegerte partnere i mange år. I energisektoren kan russisk produksjon og kinesiske markeder slås sammen av statskontrollerte selskaper. Kina kan garantere kvantitativ kompensasjon til Russland gjennom «bytteavtaler», langsiktige bilaterale avtaler. Spesielt siden slutten av den liberale vestlige halvkule er en tøff industriell avtale.

Arktisk og nordøstrute

Fokus Eurasian Arctic and Northeast Route kan være åpen hele året – Sjørute som forbinder Atlanterhavet og Stillehavet gjennom Nordpolen, forfatterens notat. Med det lengste nord vil geopolitiske innsatser øke ettersom handelsruter blir montert og sikrere. Alle aktører må revurdere formålet og styrken til sine posisjoner i Arktis. Dette inkluderer tilsynelatende Kina, som i økende grad hevder seg.

Barentshavet og nordvestlige Sibir har store volumer olje og gass som skal sendes til Asia når nordøstruten åpner. De Felles innsats Yamal LNG, hvor kinesiske selskaper – i tråd med det nye Polar Silk Road-initiativet – har 30 % eierandel, kan allerede være et skritt i denne retningen. Petroindustrielt samarbeid mellom Kina og Russland binder de to landenes langvarige bilaterale relasjoner i Arktis (og andre steder), og skaper geopolitiske utfordringer for USA og Vesten i årene som kommer.

Norge, en liten mus nær den russiske bjørnen

Russlands naboland Norge er i en spesiell situasjon, ikke langt fra den nordlige marinens hovedflåtebase, ved den vestlige avkjørselen av den nordøstlige ruten. (Den mektigste av de fire russiske marinene, forfatteranm.). Norge er Europas nest største olje- og gassprodusent etter Russland. Den er – ikke en del av EU, men har sluttet seg til NATO – viktig på grunn av sitt geostrategiske miljø og sin energiproduksjon, men peker også på Arktis, naboen til den store russiske bjørnen. Som de fleste små land er Norge best tjent med en regelbasert verden for å beskytte sine internasjonale relasjoner.

I en verden hvor gamle fakta ikke er troverdige, ser det ut til at Norge vil innrette seg etter EU når det gjelder arktisk klima og klimapolitikk. Men også om atferdsreglene for «sivilisasjonen» og økonomisk aktivitet i Arktis, mens de er fast forpliktet til medlemskap i NATO.