Denne studien publiseres for tiden i tidsskriftet Vitenskap, Det verdenskjente amerikanske ukebladet. Utseendet til utryddelsen av dinosaurene har en tendens til å bevise at pattedyr fra forhistorisk tid overlevde katastrofen, takket være tilpasningsevnen som ble trukket, ikke av økningen i intelligensbesparelser, men som man kanskje trodde. Den raske økningen i kroppsmasse er en avgjørende faktor for å hjelpe til med å takle forekomsten av store miljøomveltninger. «Hjernen følger ikke med. Den er relativt enkel med den hastigheten den dannes med kroppsvekt.Arkeolog Ornella Bertrand, en ledende forsker på emnet, forklarer. «Inntil nå ble hjernen antatt å ha utviklet seg i minst et lignende forhold med andre deler av kroppen. Forsvinningen av dinosaurene har anerkjent alle hypoteser om mulig diversifisering.

I dag er denne oppdagelsen ved University of Edinburgh basert på en analyse av et fossil funnet i nærheten av Reims – som endrer perspektivet til levende organismer fra synspunktet til en som tilbrakte barndommen i Eclaron. En liten landsby i utkanten av Lac du Der, fortsatte han sin utdanning ved La Nu College og Saint-Exupéry High School i Saint-Dizier, deretter i Nancy, Montpellier, USA og Canada. Mange kjenner også moren hennes Véronique Baudouin i Vitry-le-François for å gni seg på skuldrene som leder av treningssenteret med samme navn og leder av den koordinerende foreningen Au Fil des Chemins. «Denne typen studier viser at vi fortsatt trenger å lære mye om utviklingen av dyrenes hjerner og hvordan de skaper nye økosystemer.»Dr. Arnella Bertrand populariserer. «Det ville vært interessant å vite hva som ville ha skjedd hvis dinosaurene hadde overlevd. Ville mennesket vært det samme som det er i dag? Er ikke en gave gitt. Vi er ikke forskjellige fra andre.

Hvert pattedyr følger en annen vei, og kravene til tilpasning til miljøet er kanskje ikke like for alle. ⁇



Det utgravde fossilet i Peru, nær Reims, er ikke noe annet Enn pattedyret Paleocene kjøttetende

Totalt trettifire fossiler bidro til forskningen hans, og ble finkjemmet ved hjelp av domodensitometri, et radiologisk eksperiment som fanget tredimensjonale bilder. Derfor kan et stort utvalg av pattedyr skannes, noe som gjør det vanskelig å spore deres nåværende motparter. Likevel er den endokrine kjertelen, som kom fra en liten by nær Reims i Peru, nå plassert i Royal Museum of Natural Sciences i Brussel, et kjøttetende pattedyr fra paleocen: Arktosisk PrimusSlektninger til griser, sauer og andre dyr i nyere tid. «Teknologi har gjort denne forskningen mulig, for ti år siden var det ikke mulig», Før du gjenkjenner Ornella Bertrand: «Jeg skulle gjerne sett at utgravningene ble gjenopptatt der. Det burde være andre eksemplarer.»

Tretti år gammel, en ekte aktivist, vil hun alltid være opp ned «Dette detektivarbeidet»En dag håper hun det kan fortsette i Frankrike.