Fra Marrakesh i Norge til Tromsø arrangerer BBC et «kjendisløp verden rundt» i 24 land.

Showet sendes snart på BBC Kjendisløp rundt om i verden Det ble kunngjort at det ville ha Marrakesh som utgangspunkt Britisk TV-kanal. Britiske kjendiser vil konkurrere med familiemedlemmene sine i dette løpet som forbinder Afrika med Arktis.

I åpningsrekka vil vi se programleder Alex Beresford og hans far Noel, sanger, skuespiller og grunnlegger av gruppen All Saints Mel Platt, hans mor Helen, trommeslager Harry Judd fra den britiske rockegruppen McFly. , og moren Emma, ​​samt den britiske racerføreren Billy Monger og søsteren Bonnie.

Uten bekvemmeligheter, ingen lufttransport eller noen bekvemmeligheter som det moderne livet har å tilby, vil disse kjendisene som er kjent for det britiske publikum dekke mer enn 10 000 kilometer til fots, da de må finne ut smarte, hardtarbeidende, men vanskelige skatter. Oker forbinder hovedstaden i Arktis via Alpene, Sentral-Europa, de baltiske statene og Skandinavia.

Deltakere vil ikke kunne bruke kredittkort eller smarttelefoner eller ha internettilgang for å ta denne turen i 24 land. Med en liten mengde kontanter må deltakerne tjene ekstra penger underveis og be om tjenestene til folk de møter for å hjelpe dem å komme seg videre.

Showet er høyt anerkjent av det britiske audiovisuelle landskapet og vil bli sendt i seks 60-minutters episoder på BBC One og BBC iPlayer høsten 2023.