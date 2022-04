«Fra nå av vil alle ha marokkansk gass.»

«Etter år med jevn fremgang, viser Tundra-gassprosjektet i Marokko lovende utsikter,» sa Graham Lyon, administrerende direktør i Sound Energy, i et intervju med Graham Lyon. proaktivVelkommen til fremgangen til det britiske samfunnet. Sistnevnte har skiftet «fra småvolumsproduksjon av gass til et reelt produksjonssystem for flytende naturgass (LNG)».

Sound Energy viser frem nye ambisjoner når det gjelder fornybar energi. Når han snakket om de neste trinnene i utviklingen av dette systemet, avslørte tjenestemannen at de siste årenes mål og handlinger har begynt å bære frukter, spesielt med hensyn til infrastruktur og samarbeid med andre aktører på energifeltet. Denne fremgangen forklares av behovet for alternative gassforsyninger i kjølvannet av krigen i Ukraina og utviklingskravene til Marokko, som har forårsaket økt interesse for flere gjeld, spesielt med Afriquia Gaz.

Graham Lyon spesifiserer at denne finansieringen vil tillate bygging av en 120 km sekundær linje for å koble til det marokkanske gassnettverket. Dette øker produksjonen og sikrer en stor del av etterspørselen etter gass i Marokko. Dette prosjektet på 250 millioner dollar handler ikke bare om denne sekundære rørledningen. Prosjektet inkluderer også nye brønner og et gassbehandlingsanlegg. En reell mulighet til å levere gass til Marokko og eksportere den til Spania og Portugal, etter den algeriske beslutningen om å stenge den Maghreb-europeiske gassrørledningen som krysser Marokko.

Disse mange mulighetene fikk Graham Lyon til å hevde at «fra nå av ønsker alle å behandle marokkansk gass med god energi».