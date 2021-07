Fra øye-godteri til superhelt: Hvorfor tok Marvel så lang tid å gi henne til Black Widow?

D.Cock kjører den nye Marvel-filmen her,Sort enke, Hvor Scarlett Johanssons Natasha Romanoff gjenforenes med sin lang mistede søster, trent Asami Yelena (Florence Buck stjeler en scene). Elena erter Natasha, den berømte superheltenes kamp som en Avenger – det ene benet strukket til siden, ned til en hårfestet, og håret ble kastet tilbake. Natasha tar søsterkinnet i kinnet. “Jeg møtte opp den gangen,” sier han. “Jeg prøvde å gjøre noe bra.”

Debuterte i 2010 – de første årene av Black Widow i Marvel-filmer Iron Man 2 Hun jobber i hemmelighet som skjoldoperatør som assistent for Pepper Pots – alt hun trenger å gjøre. Da Tony Stark søkte etter navnet sitt på nettet og umiddelbart fant bildene som en undertøymodell, var hans rolle som øye-godteri tydelig fra samtalen “Jeg vil ha en”. I den samme filmen bytter Natasha fra en cocktailkjole til hennes varemerke catsuit i baksetet til en bil, bortsett fra en takknemlig bh-skudd uten annen grunn.

Nå, 11 år senere, har han sin egen film, noe som er et faktum for feiring, hvis du ikke er Stephen Dorf, og revidere samtalen om Marvel startet av Scorsese – sa Den uavhengige Det denne uken Sort enke “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Det høres ut som et dårlig videospill. Jeg er flau for de menneskene. Jeg skammer meg over Scarlett! “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da Blad, En superheltfilm basert på Marvel Comics.

Sort enke Natasha er satt til å bli drept en tid Avengers: Endcom. Ingen bh-skudd, ingen hårklipp. I stedet får vi den originale historien om Natasha: hun ble oppvokst i sovende celle av russiske agenter som ser ut som en helamerikansk familie i Ohio. I likhet med søsteren ble hun utdannet til morder; I motsetning til henne byttet hun side for å bli med i Avenger. Vi ser henne underordnet i Norge, og vi ser Elena og deres “foreldre” – Melina (Rachel Weiss) og Alexi (David Harper), en sovjetisk supersoldat, som går forbi mens de gjennomgår tankekontrolltester på griser. Kreml og forlot å råtne i fengsel.

I et nylig presseintervju snakket Johansson om lettelsen at karakteren hennes hadde flyttet fra den “overdrevne” tidlige versjonen, der det å være et slåssbarn virket som den eneste rettferdiggjørelsen for hennes eksistens. Krysssexismen han utførte gikk ikke upåaktet hen hos fansen: mange hindret ham i å beskrive seg selv som et “monster” på grunn av Jas Wadons infertilitet. Avengers: The Age of Ultron; Det brøt også ut en storm Sort enke Materialer, eller mangel på det. Ifølge en tidligere Disney-ansatt, følte selskapet at Lady Merch alle var sydd inn i Twenty Princess-markedet; Marvel handler om gutter.

For mange år siden, da Johanssons medstjerner Jeremy Renner og Chris Evans landet i varmt vann, da de ble spurt om en av karakterene deres ville ende opp som kjæresten til Natasha, kalte de henne en “slum”. Reners unnskyldning var ikke akkurat inderlig. “Jeg beklager at denne støtende vitsen om en fiktiv karakter skadet noen,” sa han.

Bør vi bekymre oss for å ha avvist og seksuelt angrepet en tenkt kvinne basert på en tegneseriefigur i en tegneserie? I de originale Marvel-tegneseriene kommer Natasha med en kraftig sminke, dristige lepper og en kattedress som gjør at brystene hennes kan komme ut – den ble bygget for å appellere til tenåringsgutter som en gang skapte lesere av tegneserier. Selv om det ikke gir mening å bekymre seg for ureformerte nyheter i de originale tegneseriene, for ikke å nevne irriterende, tok det så lang tid for Marvel Studios å gi sine kvinnelige karakterer deres rett.

I tilfellet Kaptein Marvel, Med Bree Larson i hovedrollen, tok det seks år før studioet kom seg fra manusfasen til en ferdig film, og hadde lenge ikke klart å dreie seg om historiene og hyret en regissør. Rett før dette kom ut, lurte gigantene internett med falske “anmeldelser” som inneholdt negative kommentarer om Larsons kroppsbygning og seksuelle beskyldninger mot menn.

Uansett, Sort enke – Den ble regissert av Kate Shortland, den første kvinnelige regissøren av en Marvel-film – Det ser ut til å prøve å korrigere tidligere feil ved å gi Natasha en fortjent subtilitet og dybde. Snakker med Radio 4 På første rad Tidligere denne uken snakket Shortland om å la Natasha være alene for første gang. “Karakteren var alltid utstilt,” bemerker han i tidligere filmer. “Det var ikke mange øyeblikk i kroppen hennes som så henne slappe av, så … å la Scarlett være alene var et valg slik at hun kunne være en person, men ikke en kvinne eller en superhelt.”

Det er bemerkelsesverdig at Natasha og søsteren har bestemt seg for å ta på seg Ray Winstones superskurk Draco, som har kidnappet unge jenter i flere tiår og gjort dem til morderiske maskiner i det imaginære røde rommet. Det er en film om menns kontroll, traumer og forbrytelser mot kvinner, inkludert massebortføring og tvungen prevensjon. Shortland hevder å ha plottet før # MeToo, selv om temaene for kvinnelig undertrykkelse og fjerning av patriarkat virker passende etterpå. Trekhov, med vind i fargen og røykfrie rettigheter, kunne ha rullet inn i Trump og Weinstein som en.

Tid I et tiår påpekte bladet nylig at “Chris er mer en Marvel-filmoverskrift enn en kombinasjon av kvinner og fargespillere.” Under forberedelse Svart leopard, En av de beste filmene i serien, Marvel, inntil da innrømmet det triste antallet mennesker i filmene sine. Kanskje vi kan se Sort enke Ikke bare anerkjenner den sine tidligere feil på Natasha, men også sin forpliktelse til å gjøre det bedre for alle kvinnelige karakterer – og fremtidige superhelter.