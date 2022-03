Fra Saint-Malo til Skandinavia: I Norge ønsker Pascal å få deg av veien til suksess

Pascal Agampan, en frilansoversetter, er ikke typen som blir sittende fast et sted. Men Saint-Malo forførte henne og hun «landet» der i nesten 10 år. På det tidspunktet jobbet han som veterinærsekretær ved Prosciante Clinic.

Så, i 2019, er det det Den beste reisende før evigheten Han bestemte seg for å endre livet sitt for å bli med i Skandinavia sammen med sin lojale firbeinte venn Madiba. I svensk Lappland tok han seg av ridehundene. 41 år gammel er han nå i Norge «på de høyeste toppene i Nord-Europa, i hjertet av vill og intakt natur». Dette er Rondan-massivet i sentrum av en naturpark.

«Et flott område, helt forskjellig fra resten av landet, er tilgjengelig for familieturer,» sier han under trolldommen av å komme til den lille byen Ottawa.

I samråd med lokalbefolkningen ble han presentert for en idé: å fremme fransktalende turisme i regionen.

Men i januar 2021, Wonder Norge Født. Helsekrisen har delvis kuttet vingene til det unge reisebyrået. Selv i dag er Pascal ivrig etter å introdusere folk til dette magiske området som ennå ikke har blitt berørt av masseturismen.

Dens formål er heller ikke å få inn kunder gjennom fulle busser. Ikke langt derfra. «Jeg ser at dette området ikke egner seg til det.» Pascal Agampan tilbyr » Kompatibel“, Håndsydd. Hun bandt opp TemaoppholdMen fremfor alt ønsker «etter folkets ønsker».

Norge gjør det obligatorisk for påvirkere å merke gjenopprettede bilder

READ Norge gjør det obligatorisk for påvirkere å merke gjenopprettede bilder

Det er faktisk mange muligheter, enten det er vennegjenger, par eller familier. Fra Aktiviteter Tilbyr: ski, hundekjøring, fiske eller snowboard, langrenn, slalåm … eller mer enkelt, sommer, fotturer eller ridning.

«Fordelen er at jeg har vært på siden i tilfelle et problem. Og jeg ønsker å annonsere denne regionen for nå, og holde meg nær.»