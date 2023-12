Fra start til glemsel av Kompany: Hvorfor forsvant Amin Al-Taqil ved Burnley?

Ti påfølgende stillinger og deretter et svart hull. Vi har ikke sett Amin Al-Takil på Premier League-baner siden Bournemouth 28. oktober. Forsvarsspilleren fikk bare 20 minutter mot slutten av kampen mot Everton 16. desember. For resten befant han seg på tribunen sju ganger og på benken én gang. Så bør vi bekymre oss? ikke ennå.

Etter å ha flyttet til Burnley fra Sint-Truiden for tolv måneder siden, forventet ikke den unge 21 år gamle belgieren å spille så mye i starten av sesongen. «Men jeg vet også at alt kan endre seg rasktHan fortalte oss i begynnelsen av november. Hvis jeg gjør en feil i Premier League, aksepterer laget mitt det. Jeg vet at få mennesker har fått en gylden mulighet som jeg har nå.

Det som virker som en stor skuffelse i dag, må kontekstualiseres på nytt. Først med overføringen hans som skjedde for mindre enn tolv måneder siden. Fra Saint-Trand mot Seraying eller Cercle, fant Al-Daghil at han fungerte fullt ut i en gruppe, uten å bytte til konteksten til mesterskapslederen. Laget oset av selvtillit og spilleren, lettet av Kompany, hang raskt på vogna for å sette sammen en rekke gode prestasjoner.

Det er en annen ting å bytte til Premier League hvor alt går så fort. Spesielt når du spiller en nøkkelrolle som midtstopper. Neo-Red Devils sikret seg imidlertid raskt en startplass mot City, Tottenham, Manchester United, Aston Villa og Chelsea. Det er sant at noen ganger feil betalt i kontanter eller i avdrag minnet ham om at læringen hans fortsatt var langt unna.

«Det er en del av læringen min, men det gjør vondt ogsåHan er enig, og viser modenhet i reaksjonen. Jeg er for mye perfeksjonist og må lære meg å gi slipp. Da jeg var yngre kunne feilene mine holde seg med meg, selv på banen, men jeg lærte å legge ting til side.

Julen som forandret alt

Hans utvelgelse til de røde djevlene i november kom da han var fraværende fra Burnley-troppen to ganger på rad – mot Arsenal og Crystal Palace – uten forklaring fra Kompany. Faktisk fikk spilleren hjernerystelse, noe som tvang ham til å gå glipp av. Imidlertid var han tilbake på beina i tide til å møte Serbia og deretter Aserbajdsjan. Bortsett fra at situasjonen hans endret seg når han kom tilbake til klubben.

Hans korte permittering på grunn av hjernerystelse falt sammen med Jordan Bayers retur fra skade. Den tyske forsvarsspilleren har imidlertid alltid vært et av Kompanys fornavn på kamparket. I likhet med Tara O'Shea, ga den irske landslagsspilleren aldri fra seg sin plass ved roret til Clarets.

I mellomtiden kom den svenske landslagsspilleren Hjalmar Ekdal tilbake til troppen etter tre måneders fravær med et kneproblem. Som en starter rykket Amin Al-Daghil opp til fjerdeplass i hierarkiet av midtforsvarere. Det er imidlertid sjelden at Kompany kaller mer enn én spiller på innbytterbenken.

Bør han forlate denne vinteren for å redde sin Euro-tilstedeværelse? Spilleren er åpenbart ambisiøs, men han er ikke bekymret for situasjonen sin nå, vel vitende om at oppholdet hos Devils har vært fantastisk. Oppvokst i et sunt miljø og veiledet av en leder som inspirerer ham daglig, vet Al-Daghil at han fortsatt er ung og at tiden hans vil komme gjennom hardt arbeid. «På et tidspunkt har alle en sjanse til å vise seg frem. Du bør bruke den til å vise deg frem. Det er slik det fungerer.»Selskapet advarte.