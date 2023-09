Fra Sutter om lønnen til den nye bpost-presidenten: «Jeg er ikke den som bestemmer» | Økonomi

Minister for offentlige virksomheter Petra De Sutter ønsker å klargjøre spenningen i lønn hos bpost og Proximus, bemerket hun tirsdag i en huskomité som svar på en rekke spørsmål om godtgjørelsen til bposts nye administrerende direktør. Den vil henvende seg til styret i de to selskapene for å vurdere dette spørsmålet.