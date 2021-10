Fra verdensrommet gjenopptar Thomas Baskett diskusjonen om lysene på motorveiene våre

Fra den internasjonale romstasjonen (ISS) har han siden april dokumentert reisen sin med Thomas Basket, gjennom flere bilder lagt ut på sosiale medier. Pedagogisk innhold, fantastisk utsikt, små hint av humor: Den franske astronauten dobler oppfinnelsene sine for å informere det enorme fellesskapet sitt (over 2,4 millioner abonnenter på Instagram!).

Denne onsdagen fanget et bilde oppmerksomheten til hans belgiske fans: et bilde av Vest-Europa om natten, der du kan se mye lys på nivå med Belgia. “Jeg la allerede merke til under Proxima (dets forrige romferd, redaksjonell merknad) at belgiske motorveier lyser om natten og kan sees veldig tydelig her,” forklarer astronauten. “Pærene som brukes ser ut til å være annerledes, Belgia er faktisk mer oransje enn de andre!”, la han til.

Det karakteristiske oransje lyset i Belgia skyldes natriumlampene som inntil nylig ble brukt for å lyse opp motorveiene våre. Men i møte med mye kritikk ble det for to år siden lansert et Titanic-prosjekt for å erstatte disse pærene med LED, som brukte mye mindre energi. Denne endringen forventes å redusere energibruken med 76 %.