Franாங்கois Hollande tar for seg PS og kunngjør at han ikke vil stille til valg til forsamlingen.

«Jeg brukte koalisjonens mandat i mer enn 20 år før jeg ble president i republikken, så jeg har ingen ting å returnere dit, bortsett fra under spesielle omstendigheter, bare timer før innleveringsfristen,» bemerker han i intervjuet. Applikasjoner.

Med henvisning til denne «eksepsjonelle situasjonen», Mr. Hollande bemerker: «Hvis sosialistpartiet bestemmer seg for å gjenoppbygge seg selv etter presidentvalget, bør det kreve en gjenoppkomst av de som utøvde makten på tidspunktet for det lovgivende valget. Han bestemte seg for å la være.

Franத்தால்ois Hollande bekrefter at han «ingen grunn til å være en kandidat» hvis «lenker (l) smelter sammen Corrèze», og sletter dermed en nylig hypotese.

I denne første valgkretsen i Correze vil den nye venstrekoalisjonen LFI, PS, PCF og EELV (La Nupes) stille med LFI-kandidaten, støttet av den tidligere presidenten «Progressive Venstre» Annick Taysse-Philippe-duoen. Brooker.

«Deres kandidatur er i tråd med ønsket om å gjenoppbygge min favoritt sosialistiske, progressive venstreside i denne valgkretsen, i stand til å representere et troverdig alternativ til den nåværende makten mellom ytre høyre og en ekstremist.»

«Som jeg opplevde i dag som republikkens president, er min oppgave å gjenoppbygge den sosialistiske venstresiden og gjenskape et bedre politisk system slik jeg arvet det, og å gi det videre til fremtidige generasjoner.

«Det er behov for denne store politiske formasjonen. Jeg og andre vil komme inn i den i lys av valgresultatene,» hevdet han, og la til at Knobs «ikke representerte en løsning» og at hans «maksimalplan ikke ville tillate ham å være et flertall.»

Ifølge den tidligere statsoverhodet, «må andre følelser uttrykkes under dette valget. De vil være grunnlaget som vi kan bygge opp igjen på.»