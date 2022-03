Franுவாois Closet angriper Eric Zemor: «en journalist, en mislykket forfatter»

I «Brigade» spiller François Closet direktøren for Hjemmet for unge innvandrere. Det var helt naturlig at Audrey Crespo-Mara konfronterte ham med ordene til presidentkandidat Eric Zemmer, som beskrev uledsagede mindreårige som «tyver», «mordere» og «voldtektsmenn». Han var to år gammel på tidspunktet for intervjuet til CNews. . Han ba dem «sende hjem» og «ikke komme».

François Cluzet gikk ikke fire baner. «Det er synd, jeg forstår at denne journalisten, en mislykket forfatter, vil ha et øyeblikk av sin stolthet. Valget, det er det. Det er mange ulykkelige mennesker, så vi skal fortelle dem at de har rett. Fortell oss senere hva du skal gjøre, for vi er veldig spente på å høre hva du har å si.»Fordømmelse av skuespilleren. «Hvorfor sier du uakseptable ting? Denne fyren er ikke dum, men det er givende. Og jo mer han gjør det, jo mer givende er det. Dette er til og med Mr. Le Pens triks.»Sier skuespilleren.

«Å si at de bare kommer for å oppfordre til kriminalitet, for å prøve å stjele, for å prøve å voldta, for å prøve å spise brød som vi sa er enda mer ekkelt!»François Cluzet avslutter.

«Brigade» skal ha premiere på belgiske kinoer 23. mars.