Franுவாois Closet styrter Jean-Marie Picard og Fabrice Luccini: «De er idioter, Megalos!»

Gjest i showet «En aparté» ble sendt på Canal + for å promotere filmen Team Franுவாois Closet, som kommer på kino denne onsdagen, nølte ikke med å slå ut to kjente ansikter fra det franske storskjermen.

Den 66 år gamle skuespilleren, som møtte kameraet og aldri hadde en tunge i lomma, ønsket å fordømme ordene og oppførselen til sine to kolleger. Faktisk, når programleder Natalie Levy hevder å være fordomsfri og nylig har fått fiender som Jean-Marie Picard og Fabrice Luccini om epidemien, kuttet ikke skuespilleren i filmen «Untouchables» nok en gang ordene.

«De er idioter, de er tullinger! Jeg har ikke noe annet å si … de er tullinger og jeg klarte ikke ordene mine, nok en gang … Jeg kan ha vært mer tåpelig enn andre, men de er idioter fordi de « hopp på sjansen for infeksjon. Men munn lukkes!Sagt i en veldig tørr tone før han fortsatte med hevn.

«Jeg er ikke lei for å si det. Jeg sier det ærlig: de «McClos!» Og den andre førsteklasses idioten som stiller som president, «F *** dere alle.» Men det er greit, hvor kommer de fra? De har et ego som en skyskraper. Forlat oss! Vi jobber hardt. De vil gi oss litt lettelse. De som gir oss håp er der for å si «Visdom og Visdom», men hold kjeft! Gi det du har å gi, ikke gi hjernen din erosjon! «.

Etter å ha gjenvunnet fatningen, innrømmet Franுவாois Closet at han hadde «gjort nummeret mitt litt», men bemerket alltid at han var «livlig med megaclos». «Vi er aktører. Vi er i offentlighetens tjeneste. Vi er her for å lære dem lykke og gi dem noe. Vi kom ikke hit for å si «ja, men regjeringen vinner». Er du i regjering? Vil du en jobb?»

Før du er ferdig. «Jeg vet ikke om de er arrogante, navlebeskuende, megalomane og sånt, men ærlig talt gir de denne bransjen et forferdelig bilde.»