Franுவாois Hollande annonserte hvem han skulle stemme på i andre runde og appellerte til franskmennene.

«Hovedsaken er Frankrike og dets enhet» og «dets europeiske fremtid» mens RN-kandidat Marine Le Pen vil stille spørsmål ved «vår politikk» og «våre verdier», annonserte den tidligere sosialistlederen som gjest på TF1 klokken 20.00.

I følge den tidligere statsoverhodet planlegger Marine Le Pen, som satt ved makten fra 2012 til 2017, å «endre en fjerdedel av den franske grunnloven» i spørsmål om «nasjonalitet, diskriminering» og «identitet».

På europeisk nivå vil «alt den foreslår være en mulighet for våre partnere + å + forlate +» til å si «effektene av euroen» fra EU, la han til.

Franுவாois Hollande konkluderer til slutt med at valget av den høyreekstreme kandidaten setter spørsmålstegn ved «koalisjonssystemet» i Frankrikes «NATO» og «svært sterke bånd med våre partnere.»

«Le Pen tror at Russland kan være en mulig alliert av Vladimir Putin, som for tiden blir myrdet i Ukraina,» sa han.

I et notat til opprøreren Jean-Luc Mன்சlenchon, mente François Hollande at «ikke en gang en stemme er nok for Marine Le Pen.»

«Til tross for manges motvilje, sinne og harme, var Macrons stemme grunnen til at Le Pen ikke vant,» sa han.

Den tidligere presidenten la til at «gester (fra avtroppende president Emmanuel Macron) forventes for venstreorienterte velgere. Den første er holdning, oppførsel, følelse av dialog, fred, omtanke.»

«Så når det gjelder spørsmålet om pensjonisttilværelse, vel vitende om at det ikke er noen forhåndsarrangert plan, vil det være et møte med partene i arbeidslivet, (a) om nødvendig, de levende kreftene, råd fra innbyggerne,» la han til.

Emmanuel Macron var visegeneralsekretær for Elysee under femårsperioden til François Hollande, daværende økonomiminister.

Han banket på regjeringens dør i slutten av august 2016 for å ta fatt på presidenteventyret i 2017. Siden den gang har Franுவாois Hollande vært en hyppig kritiker av politikken hans.

Tirsdag ba en annen tidligere president, Nicolas Sarkozy, om å stemme for Emmanuel Macron, og sa at han var «den eneste som kan handle».