Francesco Giorgi har vært varetektsfengslet under elektronisk overvåking i to måneder

Francesco Giorgi, etter å ha tilbrakt mer enn to måneder i fengsel, ble løslatt fra rådssalen 23. februar for å gjennomgå husarrest iført et elektronisk armbånd. Kammeret har forlenget saken med ytterligere to måneder.



I dette tilfellet av korrupsjon ser det ut til at systemet er satt opp, og starter med Pier Antonio Panzeri. Denne tidligere MEP og grunnleggeren av NGO Fight Impunity har innrømmet å ha mottatt penger fra Qatar for å påvirke politiske beslutningstakere i europeiske institusjoner. Han har tatt en bot-status og samarbeider med etterforskningen. Deretter kommer Francesco Giorgi, Panzeris tidligere parlamentariske assistent og hans høyre hånd ved NGO Fight Impunity.