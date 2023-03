Franchise, den eneste løsningen? «Ting har endret seg siden 1960-tallet, ett av to hypermarkeder er ikke lønnsomme.»

Hvis du karikerer snakken om fagforeninger i noen uker, er det et mareritt å jobbe for en eier, mellom lange timer, jobbe på søndager, lave lønninger eller enda farligere jobber. Hvis ikke alt er usant, er ikke franchisemodellen ny i Belgia, for Delhaize og spesielt for konkurrentene. «Mestdagh har allerede jobbet under dette franchisesystemet i lang tid, og Carrefour har 450 integrerte supermarkeder, og det ser ikke verst ut.Vi presenterer Claude Boffa, emeritusprofessor i markedsføring ved Solvay Brussels School. Du må ta et skritt tilbake og ta hensyn til alle elementene. Fagforeninger frykter Delhaize-arbeidere av én enkel og god grunn: Eieren, som sysselsetter færre enn 50 personer, har ingen fagforeningsrepresentasjon. De tenker også på de ansatte når de streiker.«

Men hva skjer i detaljhandelen? «Markedet er mettet, marginene krymper og Delhaize er ikke et isolert tilfelle» Det bør være det samme at arbeidsforholdene ikke er like fra en modell til en annen. «Ja, søndager, lavere lønn og lengre arbeidstid. I stedet ser vi i det minste sjefen hans jobbe. Ikke et fjernt sete som bestemmer alt. Når en franchise er godt administrert, er det mer en familiær atmosfære, men også muligheter for kampanjer og fleksibilitet i tidsplaner. Det er fortsatt en stor jobb.« Argumenter vi kan høre, men det vil absolutt ikke overbevise alle. Imidlertid representerer franchisemodellen fremtiden til bransjen. «Den eneste typen butikk hvor vi ikke kan gjøre dette er hypermarkedsmodellen. Det er snakk om enorme summer for å få i gang en slik handel igjen, og det er fremfor alt en modell som ikke fungerer lenger.« READ Takket være en historisk stokk, Tottenham Masters Brighton / Premier League / J14 / Brighton-Tottenham (0-2) / SOFOOT.com En spent helg En god del av hypermarkedene er ikke lenger lønnsomme. «Ett av to hypermarkeder er ulønnsomme i Belgia og verre i Frankrike. Det er en modell fra 1960-tallet, da det var morsomt å ta bilen med familien og handle på ett sted. Ville du kjøpt en TV på Carrefour når du går til spesialbutikker? Samme konsept for vaskemaskin eller PC. Godt salg skjer når det er store rabatter… det fungerer bare ikke. Likevel er dette segmentene som bringer inn penger og driver trafikk til hypermarkeder.« Hvis ja, vil de alle bli stengt? «Hvis jeg var sjefen i Carrefour, ville jeg ikke solgt dem, nei. Hvorfor Det representerer fortsatt en nisje i markedet. Og når du forhandler med leverandører, jo større du er, jo mer makt har du.«