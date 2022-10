Francis, fra Malmedy, vekker oppsikt i sosiale medier med sangen sin «Don’t Forget to Change the Times» (Video).

videoer



Francis Charlotte fra Malmedy skapte oppsikt i sosiale medier med sin hymne til støtte for de røde djevlene for verdensmesterskapet i 2018. 46-åringen kommer tilbake med en ny sang denne gangen dedikert til «The Change of Hours».

» Ikke glem å endre tiden, fra lørdag til søndag, det er ingen grunn til å glemme «, synger hun til tonene av Johnny Hallydays «Mary». Selv om den ble lagt ut på Facebook av Bell RTL for to timer siden, har Francis» video allerede 340 000 visninger.