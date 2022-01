Francis Lalane var nær vitenskapsduoen. Han kom for å ta farvel med de to brødrene i Madeleines kirke i Paris i går.

Den franske avisen Le Parisien tilbød seg å stille ham noen spørsmål. Den tverrfaglige kunstneren snakket om sitt forhold til Igor og Grisca Bogtnoff: “De er to sjelebrødre. Lysets menn. Da vi nærmet oss dem, så vi mange flere. Ikke mennesker. Gå, gå med dem er en del av oss,” han sier.

I tillegg ble Francis Lalane avhørt om muligheten for at begge brødrene skulle overleve dersom de hadde blitt vaksinert. De døde faktisk på grunn av Govt-19-infeksjon. Sistnevnte bekreftet senere sin posisjon mot koronavirusvaksinen: “Jeg tok det samme valget. En annen oppfatning vi delte sammen var at dette ikke er en vaksine, men en eksperimentell behandling som ikke gir immunitet. Det er en villedende reklame.” “Vaksinen ville ikke ha beskyttet dem ytterligere, selvfølgelig ikke,” konkluderer sangeren.