Francofolies de Spa mister 50 % av tilskuddet: «Denne avgjørelsen fra minister Leonard er et alvorlig slag»

Den føderale regjeringen Wallonia-Brussel bekreftet denne fredagen fornyelsen av stipendene til kulturaktører som opptrer i kunsten. «Det er funnet en rettferdig balanse mellom eksisterende kulturaktører og fornyelse og til fordel for publikum og kunstnerisk og teknisk sysselsetting over hele Vallonia og Brussel.”, sa minister Benedict Leonard i en pressemelding.

Finn ut mer om valgene gjort av Wallonia-Brussels Confederation når det gjelder tilskudd til kunst

Totalt ble det sendt inn 542 forespørsler, en økning på 80 % sammenlignet med 2018 (som er kjent som en 5-årig kurskontrakt), men bare 436 operatører ble valgt ut, inkludert 200 nye. Så selv blant mottakerne av det fornyede tilskuddet skilte noen tenner seg ut. Slik er det med Francofolies de Spa, og slaget er kraftig, innrømmer Yon Frédéric, festivalsjefen. «Det er veldig hardt. Vi opplever en reduksjon på over 50 % i tilskuddet sammenlignet med det vi fikk i fjor (som er fra 338.230 euro i 2024 til 175.000 euro i den nye versjonen, Red.anm.). Denne avgjørelsen til ministeren er et tungt slag. Vi tar dette i betraktning siden det er den suverene avgjørelsen til Federasjonen Vallonia-Brussel og minister Leonard. Men vi merker også at statsråden ikke har vist nok bekymring for kulturprogrammet som vi har gjennomført de siste 30 årene. Det vil si: maksimal eksponering for kunstnere fra Wallonia-Brussels konføderasjon. Hvert år er det festivalens håp. Det er også en rekke tiltak for å gjøre musikk så tilgjengelig som mulig, med rimelige konserter for unge publikummere, gratiskonserter som lar alle nyte øyeblikk av musikk… Planen er uklar. For å gi tilstrekkelig gjenklang hos statsråden, valgte hun å ta en direkte beslutning. «

Hadde du forventet et slikt resultat?

«Jeg forventet en nedgang. Når vi har et veldig høyt tilskudd, ser vi for oss å gå ned. Men sammenlignet med programmet vi har gjennomført i 30 år, ser vi at det er drastisk. Statsråden prioriterte ikke-kommersielle festivaler som gi stolthet til belgiske artister. Jeg leste. Det var en spesifikk plan for å gjøre dette, men hun følte det ikke nok. Vi er en uavhengig non-profit organisasjon. Det er ingen milliardærgruppe bak Francos, ingen investeringsfond.

Vil denne avgjørelsen påvirke fremtiden til Spas Francos?

«Alle mine kolleger på feltet vil fortelle deg: en festival er alltid en veldig vanskelig økonomisk modell å balansere. Til slutt vil den sette oss i trøbbel, det er helt sikkert. Det vil reise spørsmål om tilbudet, tilstedeværelsen og eksponeringen av belgiske artister , nødvendige investeringer og gratistilbudet Kulturprogrammet som går blir ikke uten konsekvenser Det er imidlertid for tidlig å slå alarm Jeg vil ikke si at festivalen er i fare, men det gjør ikke arbeidet lettere , som allerede er problematisk i det konkurranseutsatte økonomiske miljøet vi opererer i. Vi er ikke de eneste som rammes av nedgangen. Hele sektoren stiller spørsmål.

Kan du ikke anke dommen?

«I det gitte øyeblikket ser det ut til å være en møteklausul som gjør at vi kan diskutere med den generelle kulturadministrasjonen for en viss revurdering. Utover det har vi ikke noe annet valg enn å ta det til etterretning. Dette er statsrådens avgjørelse, demokrati.