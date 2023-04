François Damiens avslører sjeldne hemmeligheter om sønnene Jack og Jimmy

Folket og kongefamilien

François Damiens åpnet opp om foreldrene sine i showet «En aparte». Hans rolle som far til sønnene Jack og Jimmy passer ham «Vanskeligere».

I følge en artikkel Paris-turneringen Frankrike Av Nevena Radosevic

Å være en god pappa er vanskelig, vanskelig. Gjest i programmet Som en side (Cal+) Den 13. april innrømmet Francois Damiens rollen som far til Jacques (22) og Jimmy (19), som nå er fri. En som alltid er dypt i seg selv, en «En del av det store barnet»Han innrømmet å være overveldet av dette nye ansvaret.

«Som far ser jeg på alle disse bøkene, og når du er på et bibliotek og ser hvor mange bøker det er om utdanning, er det ikke en lett ting å gjøre.»Den 50 år gamle komikeren og skuespilleren var enig

Hans triks for å komme dit: aldri løsrive seg fra boken Far savnet, sønn savnet Psykolog Guy Kornow. En bibel som denne belgieren trenger, hvis foreldreeksempel ikke alltid er eksemplarisk. «Jeg er ikke alltid et eksempel for dem (..). Noen ganger kan jeg selvfølgelig være urimelig, lite tålmodig eller ikke forstå.», han la til. Mens han delte livet til en diskret Gail i årevis, hadde François Damiens sine to gutter med en første partner ukjent for offentligheten.

En forelder i filmene hans går fortsatt igjen

Han tror kanskje på sine strenge foreldre, men det stopper ikke François Damiens fra å spille farsroller i filmene hans. Alle interesserte «Ekte belgiere, gatefolk» Han produserte sin egen film Settet mitt (i 2018). En film der han spiller en far som er villig til å gjøre hva som helst for å være sammen med sønnen – selv om det betyr å rømme fra fengsel.

Han skapte den søte trioen for filmen mitt søskenbarn (utgitt i 2020), søker etter faren sin, tidligere minerydder For å fjerne tvilen min (Publisert i 2017). For tre år siden var han en døv og stum pappa Væren familie (publisert i 2014).