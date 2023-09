François Gemenne, i undertøyet etter intervjuepisoden: «Jeg har aldri hatt så gode nyheter»

François Gemenne satte i gang sympatidisker i Frankrike etter en hendelse under et intervju med den politiske kanalen LCI. Intervjuet via videokonferanse mistet klimatologen og IPCC-medlemmet ved et uhell smarttelefonen sin, og avslørte at han var i undertøyet.

«Jeg mottok hundrevis av morsomme og sympatiske meldinger», sier den belgiske eksperten som skapte oppsikt på X (tidligere Twitter). «Det tar meg tilbake til Twitters storhetstid i 2010, da det var mange vitser og mye småprat på nettverket. I stedet for å velte seg i følelser og forlegenhet, bestemte François Gemenne seg for å le av åstedet og gjøre narr av seg selv. Miljøverneren la til på sin Twitter-bio,Jeg intervjuer i undertøyet mitt». Gesten med å sette en mynt tilbake i maskinen. «Når en hendelse som dette skjer deg, er det veldig viktig å reagere i andre fase. Spesielt når du jobber i klima er det viktig å ikke gi ens bilde trist og for alvorlig, ellers vil ingen høre på deg. Emnet er veldig seriøst, budbringeren er på forsiden. Det er ikke nødvendig. Som klimatolog, statsviter og forfatter blir François Gemenne ofte oppfordret av franske medier. Hvordan blir Belgia oppfattet av sine samtalepartnere? «Belgia blir noen ganger sitert for ekstreme tilfeller, og nylig har disse kjønnsrealitetene fått folkevalgte til å forlate politikken. Men generelt er det veldig få franskmenn som vet hva som foregår i belgisk politikk. Chandrashtamam i parlamentet: Justisminister forklarer at han ikke etterligner vannlating, men er en luftgitarfan GEORGES-LOUIS BOUCHES Ingen krempai sendt til presidentens ansikt «Ingen ekko i Frankrike». På den annen side var våre naboer svært underholdt over tilbakeslagene til justisminister Vincent van Kuykenborn (Open VLT). «franske medier, The Daily av Yann Barthèssnakket om pipigat Under spøkelinjen. Generelt regnes belgiere som morsomme og vennlige mennesker i Frankrike. De drar nytte av sterk sympatisk kapital. READ Horoskop for søndag 27. november 2022 En sympati som har fått styrke de siste årene på grunn av tilstedeværelsen av kvalitetskulturambassadører. Dette var tilfellet med belgiske komikere som jobbet i France Inter som Fanny Ruwet og Guillermo Guiz. Eller skuespillere som Benoit Boelvoort og Virginie Effira, som har en skikkelig kultfølge blant noen franske fans.