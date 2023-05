Frank Boggs gir råd om fremtiden til Bart Verbrucken

Den tidligere RSCA-keepertreneren kjenner den unge nederlandske målvakten godt. Interessen er der, spilleren må ta det riktige valget.

Et estimat på Bart Verbruggen Takket være sine høytflygende prestasjoner på europeisk og nasjonalt nivå de siste seks månedene. I Anderlecht forbereder vi oss på å miste den 20 år gamle keeperen til sommeren, men Frank Boggs Som tidligere minnet om, vil Hendrik van Grombrouck og Colin Koosmans være der for å gjøre jobben.

På podcasten MIDT, keepertreneren i starten av sesongen, som forlot Nederland av familieårsaker, rådet Verbruggen om fremtiden hans. «Han spilte bare seks måneder i førstedivisjon. Ikke gå for fort og ikke la deg rive med av alt. Det er viktig at han går over til et program der han får mer spilletid.Den beste planen ville være å bli kjøpt av en stor europeisk klubb før han går på lån til Anderlecht. »

Det skal sies at den unge keeperen har alt å utmerke seg i fremtiden. Han ble rekruttert av RSCA Futures mens han spilte for NAC Breda. Bart Verbruggen Han var solid fra sin første sjanse i A-laget. Nå i hyllene til de store klubbene er det ingen grunn til å ta et feil valg for ikke å se denne gode bølgen forlate snart.