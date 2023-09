Frank Dubosk: «60-årsmerket skremmer meg, det ser gammelt ut og lukter møll»

En film ble presentert klokken 19.30 denne torsdagen, før den ble lansert på kino onsdag 27., og Frank Dubosk snakket lenge med oss ​​om den. «Jeg har opplevd separasjoner, hvis vi låser oss i fortiden, er det et sidesteg hvis vi forlater oss selv, men det bør tas som en ny begynnelse.Han forklarer over telefon. Noe som ikke er klart. For meg dykker jeg først sidelengs, så rister jeg meg av og prøver alt, som karakteren min Alain i filmen. Hvis jeg fortsatt er forelsket, slipp alt for å tenne opp igjen flammen, det er så sprøtt og dumt at jeg kan få det til. Jeg er imidlertid ingen pokerspiller (ler). Dessuten ville det ikke være noe rot: Jeg ville gjort det fordi jeg trodde det. Heldigvis er jeg ikke i situasjonen, og jeg sier til meg selv at vi ikke skal gå i vanefellen.

Forelsket, opplever dere at dere må miste hverandre og frykter å miste dere selv?

«Ja. Lidenskap eksisterer bare hvis vi er redde for å miste oss selv. Jeg snakker definitivt om langsiktig. For det første er vi redde for å gå oss vill, fordi alt er skjørt. Når vi konsoliderer forholdet, blir det jevnere. Kanskje ting ikke kan virkelig konsolidere. Det er paradoksalt, men kjærlighet er så komplisert… Det er det som hjelper oss å lage filmer og sanger, kjærlighet er komplisert, ellers ville det ikke interessert mange mennesker (ler).

Feil er en av hovedkildene til humor. Men her spiller du den gode fyren …

«Er det ikke feil å være hyggelig? Å være så pen gjør ikke livet hans lettere. Han er offeret, så vi pleier å finne ham bra, men han går gjennom livet uten å skjønne at kona hans kjeder seg: det er en feil. Når det går bra, glemmer vi å se om andre har det bra. Vi vil se ham som en god fyr, vi vil se på ham og rette opp alle feilene våre (ler).

Skremmer ensomhet deg?

«Ja. Kjærlighet handler om felles planer. Alene tror vi at vi er frie, men i virkeligheten er vi begrenset til oss selv. For meg er det verre enn å bli fanget av noen andre, for du kan ikke beskytte deg selv.

I et intervju sier partneren din på skjermen, Karin Viard, med rette at du pleier å stenge deg selv …

«Kanskje jeg ikke ser rundt meg, som henne, egentlig (ler). Når vi er omgitt av mange mennesker, låser vi oss inne fordi vi er beskyttet. Filmen viser det godt. Det er ingen tilfeldighet at Alain er musiker midt i et band. Dessuten er han solist. Å være solist midt i et ensemble er som det du opplever når du er en kjent skuespiller. Vi er midt i mellom alle, men noen ganger vi blir pekt ut eller satt på en pidestall. Så vi finner oss selv så omringet, men likevel så ensomme.»

Kan du håndtere denne situasjonen riktig?

«Hun er sterk og sterk for meg, så jeg klarer henne ikke så godt, men jeg forstår henne veldig godt. Det plager meg ikke mye. Det er greit, jeg lever godt.»

Hva synes du om fallskjermteorien, at følelsesmessig, når alt går galt, er det alltid noen som fanger deg?

«Det er veldig greit. Men fallskjermer varer ofte ikke så lenge… Etter vrakene mine var det ofte en fallskjerm, men den ble bare blåst opp en kort stund før den ble erstattet… I stedet for fallskjermer skal jeg snakk om broer.»

I filmen sammenlignes du med single Bentley. Hvilken bil vil du sammenligne den med i livet?

«For en gammel Bentley, en vakker veteranbil hvis deler vi ikke finner lenger (ler).

Skremmer 60-års milepælen du når 7. november deg?

«Han skremmer meg. Jeg liker ikke hele denne alderen. Det ser gammelt ut. Når jeg er 70, vil jeg si til meg selv at jeg fortsatt er 60, men antallet møll stinker. Jeg vet at jeg kommer til å være den samme Når jeg blir eldre, men for første gang kommer det med Nummeret appellerer ikke til meg. Det er det samme med ordet bestefar. Jeg har tid fordi barna mine bare er 13 og 11, men selv om jeg elsker karakteren , det er et ord jeg ikke vil bruke.»