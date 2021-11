Frank Oliviers enke sier om hennes lange kamp mot sykdom: “En veldig modig mann, han ga alt til slutten”

Artisten Carlo Frank Oliver døde mandag 8. november, 73 år gammel. Enken hennes, Marcel Alexis, stolte på ektemannens lange kamp mot sykdommen. Han kaller ham en «veldig modig», «eksepsjonell kunstner» og en «eksemplarisk mann».

Frank Olivier har kjempet mot leverkreft i to år. Artisten Carlo er mest kjent for å ha jobbet med Claude Francois på 70-tallet og komponert noen sanger til Laura Fabians debutalbum. Folk over 40 år husker også stemmen hans bak kredittene til Albert 84 og den lille roboten Astro.

Frank Olivier førte en lang og vanskelig kamp mot sykdommen, som endelig rammet ham mandag 8. november. Han døde på Leonard de Vinci-sykehuset i Montigni-le-Dillou i en alder av 73. – Kreften hennes er veldig sjelden, Hans kone Marcel Alexis Confit. Det er et kolecystom i gallegangene.”

Marcel Alexis beskriver mannen sin som noen “Veldig modig. Han ga aldri opp, han hadde tro. Han ga alt til slutten. Han hadde et eksemplarisk mot.”, Hun sier. Men dessverre er det kamper vi ikke kan vinne …

Operasjon, cellegiftbehandling … tøff kamp

Frank Olivier ble først operert i januar 2020, hvor 70 % av leveren hans ble fjernet. “I følge legene så det ut til å være greit. Men i juni ble vi fortalt at han hadde metastaser i lungene og leveren.”, Lar sin enke skli. Etter legen er medisinske avtaler og behandlinger mot Carlos sykdom knyttet sammen av en kjede. “Han var den første europeeren som nærmet seg amerikansk behandling. Det var faktisk et mål for hans sjeldne kreft. I analysene fant vi at et spesifikt protein i dette stoffet kunne drepe kreften hans. Svulstindeksen sank også.”, sier Marcel Alexis.

Men i det siste har ikke stoffet fungert som det skal. Så sangerens leger vendte ham til den mest klassiske kjemoterapien. “Med cellegift sa Frank at han ikke ville komme ut av det, men jeg oppfordret ham til å fortsette behandlingen.” Han hadde to cellegiftbehandlinger ved Marie Curie Civil Hospital i Charleroi, men etter en ny behandling ble kroppen hans for svak til å fortsette behandlingen. “Fordi jeg var så svak, ønsket ikke legene å gi meg cellegift igjen. Så jeg dro tilbake for å se andre leger for å gi andre meninger. Jeg dro til legen til Dr. Bernard Topby i Leuven og en annen lege i Bordeaux. For å få , å være fri, å spise … “, forklarer hun.

Min frykt er at han dro da jeg ikke var sammen med ham.

Uten kjemoterapi var Frank Olivier hjemme for å gjenvinne kreftene. Og han kan stole på at kona tar seg av ham. “Jeg gjorde alt for ham. Jeg prøvde alt, men han måtte til sykehuset fordi han var forvirret.” Kunstneren Carlo Leonardo ble innlagt på sykehuset i Da Vinci for immunterapi, hvor helsen hans ble dårligere dag for dag. “I omtrent en uke sov han, han snakket ikke … jeg så alltid på ham.”, Gir personen på siden til siste pust.

Sist søndag holdt Marcel Alexis konsert i nærheten av Sime. Hun dro dit for å hedre mannen sin, som alltid stolte på at hun skulle synge. “Min frykt er at han dro da jeg ikke var sammen med ham … men da jeg kom tilbake fra konserten fortalte jeg ham alt, han så meg i ansiktet, han forsto.”, tilbyr hun.



© DR

Hennes siste åndedrag

Frank Olivier pustet endelig ut etter å ha vist tegn på åndedrettsproblemer mandag ettermiddag. “Han ventet på at jeg skulle gjøre showet mitt og være sammen med ham. Jeg ga ikke opp, jeg fortalte ham hvor mye jeg elsket ham, han var godt omgitt ….”

Han begynte livet til Laura Fabian, og en dag ville hun kjenne ham igjen

Marcelle Alexis snakker om sin avdøde ektemann “Å være en eksepsjonell kunstner, å være en eksepsjonell ektemann og far, en ekstraordinær person. Jeg angrer ikke, jeg ønsker å beholde ham i lang tid.” Han forteller oss at den som har delt livet i 25 år eller vært gift i 17 år vil gå tapt for alltid. “Vi må aldri glemme livet han hadde. Laura Fabian var en eksepsjonell artist som startet livet mitt. En dag vil hun kjenne ham igjen.”

Kunstnerens begravelse finner sted lørdag 13. november. Familien til Marcel Alexis kommer tilbake fra Quebec for arrangementet. “Jeg vil takke alle fansen. Jeg har fått mange nyheter. Jeg klarte ikke å følge med. Vi har snakket om ham over hele verden. Han etterlater seg et stort tomrom.”, avslutter hun.