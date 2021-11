Frankrike: Decathlon trekker kajakkene sine fra salg i Calais og Grande-Syndee

Identiteten, som har spesialisert seg på sportsartikler, begrunner denne tilbaketrekkingen gjennom en søknad som «setter livet til personer som bruker overgangsområdet i fare».







Lagt ut 16.11.2021



D.Kajakker brukt av innvandrere for å krysse kanalen ble tatt ut av salg i Decathlon-butikkene i Calais og Grande-Synthe, sa Voix du Nords informasjonsbekreftelsesskilt tirsdag. AFP The Decathlon Press rapporterte at “som svar på den nåværende situasjonen” var det “ikke lenger mulig å kjøpe disse kajakkene” i butikkene Calais (Pass-de-Calais) og Grande-Cinde nær Dunkerque (Nord). Service.

Selskapet hevder at disse artiklene er “distrahert fra spillbruken” og “kan brukes som båter for å krysse kanalen”, noe som indikerer at “det som tilbys til disse produktene er ikke design, men deres primære bruk”.

Identiteten, som spesialiserer seg på sportsartikler, rettferdiggjør denne tilbaketrekningen. “

Det refererer til avgjørelsen tatt i “butikken” og “verifisert av selskapet”.

Selskapet legger til at disse kajakkene vil være tilgjengelig for salg på nett og i andre butikker, og at “produkter som øker sikkerheten til sjøs, som undertøy, åreårer eller termisk beskyttelse i Kalais og Grande-Synde, alltid vil være i salg.”

Midt i en ny rekord for å krysse kanalen i små båter, ble tre migranter som forsøkte å krysse kanalen på kajakker til Storbritannia rapportert savnet fredag.

To kajakker ble funnet strandet utenfor kysten av Calais torsdag.