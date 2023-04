Frankrike: Den morsomme ruten til et fly

På slutten av dagen returnerte endelig flight AFR430 til utgangspunktet. Våre forespørsler til Aéroports de Paris og Air France forble ubesvart torsdag 6. april. Dagen etter tok Air France kontakt med oss ​​og bekreftet at det var en «teknisk hendelse» uten ytterligere omstendigheter.

En lang ballett fulgte over Normandie. Rouen, Le Havre, Caen, Fécamp… På denne høyden ser det ikke ut til at reisende har utnyttet panoramaet.

Mellom de to gjorde flyturen til Costa Rica en veldig interessant tur. Etter å ha flydd over Normandie og Kanaløyene, dro den videre til Cornwall og Irland. Men før han nådde den irske kysten snudde han plutselig. Vitne spesielle steder Flightradar24 Eller Flykunnskap Begge beskriver denne uventede reisen.

Nettstedet flightaware.com, i tillegg til flyplottet, gir noen interessante tekniske data. Spesielt høyden minutt for minutt til Airbus tomotorsfly. Etter å ha nådd sin maksimale høyde (11 590 meter) klokken 15:42, fortsatte den å gå sakte nedover. Mellom 15:42 og 19:15 fortsatte flyet Paris-San Jose å miste høyde…

«I henhold til produsentens prosedyrer og selskapets instruksjoner, bestemte mannskapet seg for å returnere til Paris etter 1h55 fly,» forklarte det franske selskapet. Passasjerer ble «pleiet av Air France-mannskaper på flyplassen og fløyet tilbake til San Jose dagen etter». Her er forklaringene.

På ulike fora og sosiale nettverk er Internett-brukere engasjert i et gjettespill. Flyselskapet ønsker på sin side å forsikre: «Air France-personell blir regelmessig trent og trent for å håndtere denne typen kjente og kontrollerte situasjoner. Air France beklager ulempene forbundet med denne situasjonen og minner om at flysikkerhet er absolutt nødvendig.