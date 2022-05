Frankrike: Elizabeth Bourne utnevnt til statsminister

Polytechnic, Elizabeth Bourne, Bestått siden 2017 Transport gjennom miljøendringEn av venstresidens tilhengere av regjeringen og kjent for sin seighet og effektivitet.

Hun er en Sjef for Poitou-Charentes-regionen fra 2013 til 2014Deretter Fra 2014 til 2015 var han administrerende direktør for Sekoline Royal i miljødepartementetFør plukking President for RATP Opp til henne Ble med i regjeringen i 2017.

Navnet hans har vært nevnt helt siden Emmanuel Macron ble gjenvalgt 24. april. Presidenten har sagt at han vil ha en selvutnevnt statsminister.Sosialt, miljømessig og produktivt«.

«Den inneholder kulturen til staten, regionen og institusjonen«Og bevist»Dens evne til å gjøre reformer«, understreket Elise.»Økologisk endring er kjernen i engasjementet«Og dets»Venstrekvinne med sosialt engasjement, spesielt for ungdom, opplæring og ungdomsengasjementkontrakt«.

I tillegg, Elizabeth Bourne «Sammen med presidenten fra begynnelsen lovet han i hjertet av flertallet«, Ved å bli med i LREM I 2017la hun til.

Regjeringsdannelsen må finne sted nå.»Dager som kommer«Dette ble påpekt av presidentens følge.