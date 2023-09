Frankrike: En omfattende etterforskning pågår etter forsvinningen av en 15 år gammel jente ved navn Lina i Alsace.

«Ingen sporEtterforskningen av forsvinningen av Lina, 15, i Bas-Rhin (i Øst-Frankrike) på lørdag er ikke utelukket, sa Saverne-aktor Aline Clerot tirsdag.

Under en pressekonferanse bemerket Clerod at to vitner så den unge kvinnen gå fra hjemmet sitt til Saint-Blaise-la-Roche-stasjonen mellom 11:15 og 11:30 lørdag morgen. Klokken 11:22 gikk telefonen hans av lufta.

«Vi utelukker ikke uansett«, sa han at det ikke er spor»Priviligert«.

Tenåringen hadde planlagt å ta tog til Strasbourg for å bli med kjæresten. Sistnevnte, som ikke så henne stige av toget som ankom klokken 12.53, varslet Linas mor, som varslet politiet tidlig på ettermiddagen. CCTV-kameraer avslørte ikke tilstedeværelsen av den unge kvinnen på toget eller på Strasbourg stasjon.

Clerod sa at det hadde vært flere søk langs ruten tatt av Lena siden mandag, i et kupert og skogkledd område, uten tegn eller ledetråder til ulykken.

«Ingen bankvirksomhet ble observert etter at han forsvant«, lagt til advokaten, indikerer nei»Nyeste eller gammel rullebaneDen tillater ikke anerkjennelse av frivillige forsvinninger.

Etterforskere vil mudre mange vannmasser i området på jakt etter ledetråder, sa han.