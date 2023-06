Frankrike fortsetter å gå videre til kvartfinalen mot Norge

Etter torsdagens seier mot Italia (2-1) slo Frankrike Espoores Norge (1-0) i gruppespillet til EM denne søndagskvelden. En andre seier vil tillate dem å ta et stort skritt mot kvartfinalen, selv om kvalifiseringen ennå ikke er sikret.

To av to og en kvalifisering til Les Bleuets går bra. Tre dager etter den åpne (og smertefulle) seieren mot Italia (2-1), fulgte France Espoores opp denne søndagen med en andre seier i EM, denne gangen mot Norge (1-0).

Tre poeng foran Italia og Sveits, noe som tillater Sylvain Ripolls menn å ta den eneste ledelsen i gruppe D mot Frankrikes neste motstandere onsdag kveld (20.45). Det er nok å si at det ville kreve en katastrofal situasjon (tre lag med seks poeng og et ugunstig målsnitt) for at Maxence Caqueret og familien hans skulle gå glipp av kvartfinalen.

Olis, et mål… så en skade

Ripoll gjorde syv endringer i startoppstillingen denne søndagen da vi jager et lag som noen ganger kan vinne, spesielt i en konkurranse der så mange unge spillere er ivrige etter å bevise seg selv. Avslutt Barkola, Gauri, Duram, Kone, Kalulu, Bade (suspendert), Nkoungo; Lokalitet i Atli, Olys, Le Fie, Sodard, LaRussy, Simagon og Diagidae.

En stor retur som ville ha forklart Blueberries» svært mangelfulle første sesong (selv deres motstandere) og deres mangel på muligheter til å sette tennene i. Dermed måtte vi vente til det 57. minutt av kampen for å se rallyet avsluttes. Etter å ha hentet ballen på venstrekanten sendte Attlee på sin vei et fint innlegg inn i feltet, som Michael Allis (1-0) tok med en ustoppelig flatfot ved lengste stolpe.

Crystal Palace-spissen kunne ha scoret to ganger med skritt (64.), men han bommet på utfordringen mot den norske keeperen. Verre var det at han ble såret i handlingen, enten i høyde med låret eller venstre kne, og måtte dermed gi fra seg plassen. Et tøft slag for ham, selv om det ikke tynget Blues.

Oppmuntret av åpningen, men med introduksjonen av Gowri og Sergi på timemerket, så de franske håpefulle mer motiverte ut mot slutten av kampen. Kanskje litt mer ubalansert med noen norske angrep i sluttminuttene… og en stor skremsel etter ekstraomganger. Så ikke alle er perfekte, men det er seks poeng.