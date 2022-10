Frankrike gir grønt lys til å rulle med frityrolje

Å fylle på frityrolje for å redusere drivstoffregningen er en avgjørelse mange bilister har tatt de siste ukene. Dette kan høres upassende ut, men denne praksisen er trygg for dieselmotorer og kun dieselmotorer. Det er fortsatt nødvendig å filtrere oljen før bruk, og noen anbefaler også å blande oljen med litt diesel for å fortynne dette drivstoffet. Problemet er at denne praksisen er ulovlig i Belgia. Frityrolje beskattes ikke som drivstoff, så det vil være et inntektstap for staten. Men andre land bestemte seg for å tilby denne muligheten til sine innbyggere i møte med den økonomiske krisen. Dette var allerede tilfelle i Tyskland, og Frankrike fulgte bare etter. «Hvis det var teknisk mulig å kjøre med denne typen produkter, så var denne praksisen strengt forbudt ved lov. Dette er av den enkle og gode grunn at olje ikke beskattes som bensin eller diesel, noe som representerer et stort inntektstap for staten. Ved kontroll kan du da få en stor bot, avhengig av beløpet som brukes til å betjene bilen din. Men dette er nå i endring. Faktisk har regjeringen endelig vedtatt lederskap i frityrolje, som en del av budsjettproposisjonen for 2023.«, refererer til det spesialiserte nettstedet AutoPlus.

Og selv om noen eksperter ikke anbefaler denne praksisen for motorisk liv, er ikke alle enige. Anta at det i krisetider er godt å ta på seg økonomien og uten umiddelbar risiko, ved å gjøre enkle reparasjoner.

Et annet eksempel kan støtte teori og få lederne våre til å tenke. En Airbus A380 foretok en motorisert flyging drevet av drivstoff bestående av matoljer fredag ​​25. mars 2022 fra Toulouse. Denne testen, som varte i tre timer den gangen, var den tredje som ble utført med denne typen drivstoff. Selv om flyging kommer inn i det på grunn av sikkerhetsstandarder som allerede er pålagt, er det fordi denne praksisen er i fremtiden. og miljømessig? Forurensning vil være lik, og vi kan også tenke på det sirkulære aspektet ved denne praksisen når vi gjenbruker avfall som er bestemt til å havne i containerhagen.