Frankrike kunngjorde gjenopptakelsen av felles militære operasjoner i Mali tidligere forrige måned etter det andre kuppet i Vest-Afrika.

Etter konsultasjoner med maliske midlertidige tjenestemenn og regionale land, bestemte Frankrike seg for å “starte på nytt felles militære operasjoner og nasjonale rådgivende komiteer, som har blitt suspendert siden 3. juni,” sa forsvarsministeren i en uttalelse fredag.

Beslutningen om å avbryte den felles operasjonen kom etter at Azmi Qaida, Malis militære leder som ledet et regimeskifte i fjor, avsatte landets sivile midlertidige president og statsminister.

Tiltaket utløste diplomatisk uro, som fikk USA, Den afrikanske union og det vestafrikanske økonomiske samfunnet (EGO) til å stanse sikkerhetshjelp til maliske sikkerhetsstyrker.

Mali og Frankrike spiller en nøkkelrolle i kampen mot et blodig opprør som rammer Sahel-regionen.

Frankrike har rundt 5100 tropper i Sahel under brakkeoperasjonen i fem land: Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger.

10. juni kunngjorde den franske presidenten Emmanuel Macron at Frankrikes militære tilstedeværelse i Sahel var et stort tilbakeslag, med styrker som kjempet mot opprørsgrupper i nesten et tiår.

Macron sa at den nåværende Barclays-operasjonen ville ta slutt, med Frankrikes tilstedeværelse som en del av den såkalte Takuba International Task Force, som ville danne ryggraden til “hundrevis” av franske soldater.

Takuba-styrken har for tiden rundt 600 tropper, hvorav halvparten er franske.