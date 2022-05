Frankrike: Jean-Luc Mélenchon søker å forene venstreorienterte rundt seg selv og ser på seg selv som statsminister

Tredje fase valg?

Spørsmålene som er involvert må forstås fullt ut Jean-Luc Mélenchon kaller det en tredje runde valgLa oss gå tilbake til det grunnleggende om disse franske parlamentsvalgene.

Formålet med parlamentsvalget er å velge de 577 medlemmene av det franske parlamentet. Hver valgt offiser kommer fra en valgkrets, som vanligvis tilsvarer en underavdeling av en fransk avdeling (omtrent 125 000 mennesker). Hver representant valgt i hans valgkrets velges med enstemmig flertall i to runder. Cusco? Det betyr at hvis ingen av kandidatene i første runde bryter 50 % av stemmene, er det arrangert en andre runde. Den motsetter seg de to første kandidatene i første runde og alle de andre kandidatene som fikk minst 12,5 % av stemmene. Så andre runde vil sannsynligvis finne sted med tre eller fire flere kandidater som konkurrerer. Kandidaten med flest stemmer i denne andre runden vinner.

Gitt dette stemmesystemet er det utfordrende for Venstre å lykkes med å gå med på å ikke stille med flere kandidater innenfor samme valgkrets. Hensikten er ikke å spre stemmene til sine velgere. Som en påminnelse klarte ikke denne strategien for å forene venstrekreftene å dukke opp under presidentvalget, der 6 forskjellige venstrekandidater stilte opp og vant nesten 32 % av stemmene.

Jean-Luc Mélenchon ser på seg selv som regjeringssjef

Spørsmålet om rallyet var derfor viktig for Venstrepartiene, og Jean-Luc Mélenchon satte seg to mål. For det første vant et United Venstre-parti flertall i parlamentet etter lovvalgene 12. og 19. juni, og skulle gjenvelges til statsminister.

Hvis Jean-Luc Mélenchon vinner sitt løp og blir statsminister, vil Frankrike stå overfor en politisk sameksistens. Det vil si at presidenten og regjeringssjefen ikke er av samme politiske farge. Dette skjedde tre ganger mellom 1997 og 2002, men hver gang fant parlamentsvalget frem til koalisjonen midt i den nåværende presidentens periode. En politisk allianse etter presidentvalget vil være det første og største tilbakeslaget for Emmanuel Macron.

I alle fall, ifølge en meningsmåling publisert for noen dager siden av RTL France, er to av tre franskmenn for. Scenariet for dette samarbeidet etter forsamlingsvalget i juni. På den annen side, ifølge den samme undersøkelsen, er to av tre franskmenn ugunstige til å velge statsoverhode Jean-Luc Mன்சlenchons statsoverhode.

«Vi ble nummer tre i første runde av presidentvalget, og nå er målet vårt å komme først i tredje runde«, Han sa Manuel Bombard, kampanjedirektør for Jean-Luc Mélenchon ved RTBFs mikrofon. La France Insoumise la ikke skjul på ambisjonene. Den offisielle kampanjen for dette forsamlingsvalget vil begynne 30. mai, etter innlevering av nominasjoner.

