Frankrike letter låser for å øke tilliten til sommerferien

D.I henhold til reglene kunngjort av Transportdepartementet (TFD), vil innenlandsreiser være begrenset til en femtedel av den normale kapasiteten for tidlig reise.

Et dusin cruiseskip vil seile rundt den britiske kysten i sommer og kunngjøre en rekke eksepsjonelle krav i møte med usikkerhet om restriksjoner på utenlandsreiser.

Passasjerskip er for tiden forbudt i Storbritannia på grunn av epidemien, men vil bli tillatt i Storbritannia under neste fase av statsminister Boris Johnsons veikart for å lette reglene, som er planlagt til 17. mai.

Men DFT sa at det ville være skip som opererer i Storbritannia Bare 1000 passasjerer får lov til å gå ombord – eller til alle grenser for sosial kontakt er fjernet – hvis kapasiteten er mindre enn 50 prosent.

Det betyr at MSC Cruises bare vil kunne bruke 20 prosent av skipet Virtuosas 4888 kapasitet til å starte prosjektet 20. mai.

Inkluderer andre regjeringsregler som er pålagt den første båten Forbudt for grupper på mer enn seks personer Eller selv om begge husene reiser under samme reservasjon, blandes interiøret.

Skip har også forbud mot å frakte passasjerer bosatt i Storbritannia, Irland, Kanaløyene eller Isle of Man, og kan ikke anløpe utenlandske havner.