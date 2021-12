Frankrike: Media og personligheter er sinte over bruken av bildene deres i Jemmoor-klippet

Bildene ble brukt “svindel” og regissøren sa at han “ville vite om han ikke delte Eric Zemors kommentarer.”

Jack Attlee sendte en formell melding til presidentkandidaten om å fjerne bildet hans fra videoredigeringen innen 24 timer.

“Hvis det ikke er noen fornektelse eller svar fra din side, vil jeg arrestere en kvalifisert dommer,” sa han. Skrev et brev til Gemmer.

Gaumont Cinema Distributors sin faste posisjon er at det er “ingen forespørsel” fra Zemmour-gruppene om å bruke bilder fra selskapets rettigheter til “A Monkey in Winter” og “Joan of Arc”. “Vi vil studere alle alternativene som er åpne for oss,” sa en talsmann.

Les mer

Presidentvalg: Eric Jemmore er optimistisk når det gjelder sponsing



På Audiovisual Media-siden, den internasjonale nyhetskanalen

Frankrike 24

, sa han, “motsetter seg i prinsippet bruken av bildene og logoen i ethvert klipp av en politisk kampanje.”

“Som et resultat vil kanalen be deg om å umiddelbart fjerne bildene i dette klippet og lese de juridiske løsningene hvis forespørselen ikke blir etterkommet,” gir de fire globale kanalene en rekke informasjon (fransk, engelsk, arabisk og spansk) .

“Kort sitat”

På deres side,

franske TVer

, kunngjorde Ina og Radio France i fellesskap: “Eric Zemmor må betale for rettighetene til bildene tatt akkurat som de andre”.

I en e-post til AFP forsvarte saksøkers gruppe seg mot denne kritikken, med henvisning til såkalte «korte sitater».

Advokaten for SCAM, det franske opphavsrettsforvaltningsselskapet, avviste imidlertid disse argumentene: “Utdrag kan bare brukes i sammenheng med et viktig, kontroversielt, vitenskapelig, pedagogisk eller ‘informativt’ dokument.” Etter hans mening er dette et reklameklipp.

Spørsmålet om moralske rettigheter reises også: «Forfatteren av et verk har rett til å si at det ikke skal forvanskes, uansett formål», fortsatte advokaten.

Les mer

Presidentvalg: Den bakoverskuende franske kandidaten Eric Jemmoor



I tillegg la en talsmann for kanalens generalsenat merke til at det var fem sekunder med bilder med logoen, som faktisk tilhørte min marsj.

“Vi vil beordre Jemmoor-kandidatteamet til å fjerne logoen vår,” sa han.

parisisk

, Den videolagende avisen, var også sint over bruken av bilder som «ikke ønsker å tjene noen kandidat».

“Vi har fjernet videoen fra nettstedet vårt” (som opprinnelig ble innlemmet i en artikkel), sa Eric Jemmour om klippet av Pierre Sass, visedirektør for parisisk forfatterskap. «Nå i den aktuelle artikkelen er det nevnt at bildene ble brukt uten samtykke fra Paris», fortsatte han.