Frankrike – Norge, toppmøte

Det franske forsvaret vil forsøke å begrense det norske angrepet

Siden starten av dette verdensmesterskapet har Frankrike overvunnet alle hindringer med sitt forsvar. Denne fredagen 15. desember, etter en utrolig start på turneringen fra målvakten, ble Sverige utklasset i semifinalen. Laura Glaser (37-28).

Den siste trefargestreken blir ikke for mye i finalen mot det beste angrepet i turneringen. Norske spillere har scoret 274 mål på 8 kamper. Henny Ella Reistad Spesielt er han den nest høyeste målscoreren i VM med 47 mål, inkludert 15 i semifinalen mot Danmark alene.

Venstrebackens eksepsjonelle prestasjon tok hans side til finalen og beviste at situasjonen ikke ville være den samme for sju dager siden. Under Frankrike-Norge-kampen i hovedrunden hadde han ennå ikke kommet virkelig til sin rett og ble begrenset til tre mål av det franske forsvaret. Stine Bredal Oftedal Eller Nora Morke Og så la kreativiteten deres snakke Blå Må fortsatt være forsiktig.

Spesielt Frankrike hadde ingen mangel på eiendeler for å motarbeide dem Pauletta Foppa Eller Chloe ValentiniHan er toppscorer med 34 mål.

De var allerede på Palau de Esports de Granollers-feltet i 2021. Blå Tapte sist globale finale mot Norge (22-29).

Siden den gang har de fortsatt fremgangen og to år senere har de en sjanse til å ta hevn. Tar Frankrike tilbake til toppen Volleyball Globalt også.