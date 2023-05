«Frankrike passerer alltid for arrogante og absente tapere»: Stephane Bern reagerer på La Zaras langfinger | TV

Denne tirsdag morgen, som gjest på Europe 1, kom Stephen Bern tilbake til La Zaras kontroversielle gest under Eurovision. Etter å ha funnet den offentlige stemmen til hennes favør, løftet sangeren som representerte Frankrikes farger i sangkonkurransen langfingeren. Mens noen så det som en langfinger, forklarte hovedinteresserten at det kun var et tegn på «skuffelse».

«Vi så det egentlig ikke», avslørte programlederen på sin side, og la til at det fant sted et «nødmøte». «Christian Louboutin, pressetjeneste, Alexandra Red-Amiel, leder av den franske delegasjonen. Det var her jeg lærte hva «dos» betyr. I Nord-Afrika er det langfingeren. I Quebec er det generasjon og kultur. Det er flott, » vert fortsatte. «Jeg hadde mange nyheter. : «Det du snakker om er faktisk en dobbel langfinger«».

«Hun er skuffet, jeg kan forstå det,» sa Stephen Byrne relativt. «Men det som får meg til å le er at vi går forbi utenlandske delegasjoner som om vi er arrogante. Jeg husker i Rotterdam, vi var dystre tapere. Vi ble nummer to. Det sies at det italienske laget seiret under de verste forholdene, og de tok koksstangen.

«Frankrike har alltid blitt sett på som arrogant og en ussel taper,» konkluderte han.