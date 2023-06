Frankrike senker prisen på handlekurver når Belgia ønsker å heve skattene: «Uforsvarlig» | Økonomi

Onsdag oppfordret den føderale økonomiministeren Pierre-Yves Derman aktørene i matvarekjeden til å komme til en avtale som vil la matvareprisene falle i midten av juli. Og det er ikke utelukket, som en siste utvei, å publisere en liste over store selskaper som ikke ønsket å senke utsalgsprisene med sine lavere kostnader, som han advarte etter et møte med Fevia, føderasjonen for næringsmiddelindustrien, i nærvær av representanter. Prisovervåker.