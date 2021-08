Frankrike slo Russland for å vinne håndballgull for kvinner

TOKYO (AP) – Fra dobbelt sølv til dobbelt gull.

Frankrike vant gullmedaljen for kvinner i håndball ved OL i Tokyo søndag og ble det første landet på 37 år som vant herre- og dameturneringer, fem år etter å ha tapt begge finalene.

Frankrike slo det russiske laget 30-25 i kvinnefinalen med de mannlige spillerne som jublet en dag etter å ha slått Danmark . Begge finalene var omkamper i 2016.

– Vi har mange følelser her. Vi er glade, glade også, vi vil bare gråte fordi det var veldig vanskelig for oss i denne turneringen, sa den franske venstrebacken Kalidatou Niakaté. “Det var også veldig tøft følelsesmessig, og vi har vært borte fra Frankrike i to måneder.”

Måltavlen var 16-16 midtveis i andre omgang før Frankrike scoret seks ubesvarte mål og hadde en serie redninger fra keeper Cleopatre Darleux. Pauletta Foppa og Allison Pineau scoret syv mål hver, det samme gjorde den russiske spilleren Polina Vedekhina.

Darleux avsluttet med ni redninger på 21 skudd og den andre franske keeperen, Amandine Leynaud, hadde tre av 15. Keeperne til det russiske laget kombinerte fem av 35.

Frankrike er det første landet som vant begge håndballarrangementene ved de samme OL siden Jugoslavia på Los Angeles Games 1984. Det franske damelaget hadde aldri vunnet medalje før 2016, men det har blitt en av idrettens store makter. tiår.

“Gjennom konkurransen trodde vi bare på oss selv, og vi fortsatte, vi fortsatte å jobbe,” sa høyrebacken Oceane Sercien Uoglin. “Det var som en ånd.”

Hun krediterte en sterkere fransk kvinneliga og mer erfarne trenere med å heve baren for kampen hjemme.

Den russiske venstrebacken Polina Kuznetsova sa at spenningen i en 27-26-seier over Norge i semifinalen tok sin toll i finalen, men sa også at laget var tomt på grunn av for intens trening før turneringen.

“Vi hadde ikke bare den fysiske eller psykiske energien,” sa han.

Selv å nå finalen var en prestasjon for russerne etter å ha unnlatt å vinne noen av de to første kampene i turneringen, uavgjort med Brasil og et tap på 12 mål mot Sverige, blant vokal kritikk fra den tidligere treneren som vant gull. I 2016 .

Tidligere trener Evgeny Trefilov var på tribunen under hele turneringen i en “konsulent” -rolle etter at han trakk seg i 2019 av helsemessige årsaker. I begynnelsen av turneringen ga han til og med sine egne instruksjoner, noe som gjorde ting vanskelig for trenerteamet på benken.

Norge utlignet sin bronse for kvinner 2016 med en seier på 36-19 over Sverige. Nora Mork og Kari Brattset Dale scoret hver åtte mål.

