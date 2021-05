Land som har lovliggjort utenlandsferier i Storbritannia siden 17. mai og er på Storbritannias “ravliste” inkluderer Frankrike, Hellas, Spania og Italia.

Internasjonale fritidsreiser under transportleiesystemet vil være åpne fra den dagen, med steder klassifisert som grønt, gult eller rødt, har regjeringen bekreftet.

På en pressekonferanse fra Downing Street nr. 10 avduket transportminister Grand Shops den røde listen over land, som vil innføre strengere regler for tilbakevendende reisende, og en grønn liste som kommer med lettere restriksjoner.

Andre steder er det først klassifisert som ravgult.

Dette inkluderer flertallet av Europa, Canada og USA.

Anbefalt

Reisende anbefales ikke å “reise til” rav “og” rødt “land for fritid”. De som kommer tilbake fra Amber-land, bør være forberedt på å bli isolert hjemme i 10 dager etter retur til Storbritannia.

De må også gi et negativt Govt-testresultat før avreise til den britiske kysten, og betale når de tar to PCR-tester: en i to dager og en i åtte dager.

Private PCR-tester i Storbritannia koster i gjennomsnitt $ 120, selv om prisene blir stadig mer konkurransedyktige, med et selskap som sørger for å tilby det for under 50 år.

Tui, Storbritannias største turoperatør, kunngjorde nylig at de vil tilby PCR-tester til kunder for bare 20.

Mens tilstedeværelsen av rav i stedet for den grønne listen ville være et slag for europeiske destinasjoner som er avhengige av turisme, sier reiselivsbefolkningen at det er lys ved enden av tunnelen.

Lister forventes å bli gjennomgått og oppdatert hver tredje uke.

Paul Charles, PC-byråets reisekonsulent og administrerende direktør, har tidligere sagt: “Vi håper Europa vil være like grønt som USA innen utgangen av juni.”

I mellomtiden inkluderer store feriedestinasjoner på den grønne listen Portugal, Gibraltar og Island.

Reisende fra landene på rødlisten må betale 7 750 for en overnatting på et regjeringsgodkjent isolert hotell, mens de som er på grønn liste-land ikke er pålagt å isolere seg, men må ta en PCR-test innen to dager etter retur til Storbritannia. Før de reiser til den britiske kysten, må alle reisende fremlegge bevis for en negativ Covit-test – det være seg PCR, antigen eller sidestrøm.