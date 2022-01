Frankrike tapte mot Norge i finalen

Det norske volleyballlaget beseiret Frankrike 29-22 og ble verdensmestere i finalen søndag på Granollers i Spania. Blue dominerte dem fortsatt i første halvdel av kampen, før de kollapset.

Etter nesten en halvtimes dominans falt de franske håndballspillerne for Norge i VM-finalen 2021 søndag 19. desember fra klokken 29 til 22 søndag, men returnerte til Frankrike med en ny medalje rundt halsen med den syvende medaljen i siste åtte kamper.

Muligheten til å markere litt mer av spillhistorien deres var stor for lagspillerne Corey Lassource. Etter seieren hadde de sjansen til å nå de svært sjeldne internasjonale doublene med mer enn fire måneders mellomrom. OL-gull i Tokyo Beseiret Russland i finalen.

Men danskene (1996) og nordmennene (2008) har bare oppnådd en slik bragd tidligere (den gang var det dobbel JO-Euro), og de må dessverre prøve lykken igjen.

Scenen for den siste kampen vil forårsake evig sorg for spillerne til Olivier Crombols fordi de nådde den nesten perfekte første delen av kampen.

Bare omtrentlig, fordi etter å ha tatt ledelsen 16-10 (28e), De var forvirret på slutten av pausen: en midlertidig dispensasjon for Melin Nokandi, en feil av Lucy Gronier, et tap i tid da Laura Phillips dro for å notere 17-10, og en stor feil av Estelle NS Minko. .

Disse feilene tillot Norge å gjenvinne selvtilliten (16-12, 30)e) Og å returnere til garderoben er farlig for Blu, som er irreversibel på 7-2.

Å fullføre en kamp i en lavkonjunktur gir alltid smaken av den uferdige virksomheten, og gull så ut til å være nær for hånden. Nederlaget mot Norge bør ikke glemme den ekstraordinære serien til det franske laget de siste årene.

Sju av de åtte mulige medaljene

Fjernet fra (1) bortsett fra verdensmesterskapet i 2019 i JapanDet er Runde), har Oliver Crumpols’ spillere alltid vært med i de fire siste siden Rio-lekene i 2016. De tok tilbake syv av de siste åtte medaljene, klatret seks ganger i finalen og vant tre titler (World-2017, Euro-2018 og Tokyo Games 2021).

Selv deres mannlige kolleger, “ekspertene” som dominerte planeten fra 2008 til 2017, likte ikke slik regelmessighet. Nicola Karabatik-gjengen klatret «bare» på seks plattformer, men de var alle gull, i de første åtte kampene av deres absolutte regjeringstid.

Tolv av de seksten olympiske mesterne (Amandine Leynaud, Alexandra Lacrabère og Blandine Dancette trakk seg, Pauline Coatanea ble ikke beholdt), ankom Blue til Spania uten frykt for et generasjonsgap.

På møter de siste årene har endringer skjedd naturlig ved en rekke berøringer, som for eksempel pivotballettfobien (21 år gammel på tre dager) eller integreringen av midtstopperen Melin Nokandi.

Og ledere Beatrice Edwiz, Alison Pino, Estelle Ense Minko eller Grace Jody har presset dette redet opp. Sistnevnte var dirigenten for det franske angrepet, og gjorde mye arbeid i forsvar. Men de hadde ingen saft i finalen mot Norge.

Denne World-2021 vil være den første av tre etapper, som vil føre franskmennene til OL i 2024 (på det store Pierre-Mauro stadion med 27 000 seter i Lille). Men til tross for den fysiske og psykiske utmattelsen etter kroningen i Tokyo, fant de bevis på å komme tilbake til finalen.

Med AFP